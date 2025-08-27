50 साल पुराने 4 कमरों को किया जमींदोज

जानकारी के अनुसार यहां विद्यालय का भवन लगभग 50 साल पूर्व बनाया गया था। यहां बनाए गए भवन की कुछ माह पूर्व पट्टियां टूटने के बाद में वहां पर विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जा रहा था और कमरों के ताले लगा रखे थे। झालावाड़ में हुए हादसे के बाद में जिला प्रशासन हरकत में आया। जिला प्रशासन ने यहां का गठित टीम से सर्वे करवाने के बाद में यहां विद्यालय के चार कमरे को तोड़ने का कार्य जेसीबी द्वारा शुरू करवाया। उक्त विद्यालय 2023 में क्रमोन्नत होने के बाद में यहां पर 11वीं तक के 191 छात्र वर्तमान में अध्यनरत है। और यहां पर बैठने के लिए वर्तमान में 6 कमरों की व्यवस्था है। ऐसे में यहां पर विद्यालय के कमरे तोड़ने के बाद छात्रों को पढ़ाई के लिए कमरों की और आवश्यकता है।