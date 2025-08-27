50 साल पुराने 4 कमरों को किया जमींदोज

रामगंजबालाजी. क्षेत्र के ऐबरा उच्च माध्यमिक विद्यालय में लगभग 50 साल पुराने कमरों को जमींदोज किया गया है।
जानकारी के अनुसार यहां विद्यालय का भवन लगभग 50 साल पूर्व बनाया गया था। यहां बनाए गए भवन की कुछ माह पूर्व पट्टियां टूटने के बाद में वहां पर विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जा रहा था और कमरों के ताले लगा रखे थे। झालावाड़ में हुए हादसे के बाद में जिला प्रशासन हरकत में आया। जिला प्रशासन ने यहां का गठित टीम से सर्वे करवाने के बाद में यहां विद्यालय के चार कमरे को तोड़ने का कार्य जेसीबी द्वारा शुरू करवाया। उक्त विद्यालय 2023 में क्रमोन्नत होने के बाद में यहां पर 11वीं तक के 191 छात्र वर्तमान में अध्यनरत है। और यहां पर बैठने के लिए वर्तमान में 6 कमरों की व्यवस्था है। ऐसे में यहां पर विद्यालय के कमरे तोड़ने के बाद छात्रों को पढ़ाई के लिए कमरों की और आवश्यकता है।
बंबोरी सरपंच कुलदीप सिंह गौड़, ग्रामीण मेवा सिंह, राजेंद्र जोशी, रोहित जोशी, कृष्ण गोपाल मीणा, पिंटू, सहित अन्य ग्रामीणों ने यहां पर जिला प्रशासन से व जिला शिक्षा अधिकारी से पर्याप्त कमरे बनाने की मांग की है। इस मामले को लेकर संस्था प्रधान जनक राज शर्मा ने बताया कि यहां पुराने भवन की पट्टियां टूटने के बाद में प्रशासन द्वारा सर्वे किए जाने के बाद चार कमरों को तोड़ने का कार्य शुरू किया गया है। जिला परिषद से एक कमरे के निर्माण के लिए 5 लाख की राशि स्वीकृत हुई है। फिलहाल विद्यार्थियों को पढ़ने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पर्याप्त भवन होने के बाद में विद्यालय के छात्रों को राहत मिल पाएगी।
गुडला में जर्जर विद्यालय भवन को गिराया
केशवरायपाटन. राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुडला के जर्जर भवन को जेसीबी मशीन से गिराया गया। विद्यालय प्रधानाध्यापक ज्ञान कंवर ने बताया विद्यालय का भवन जर्जर होने से बालक बालिकाओं को बैठाने में खतरा उत्पन्न हो गया था। ग्रामीण लबे समय से जर्जर भवन को गिरवाने की मांग करते आ रहे थे। जर्जर भवन में स्कूल चलता था।