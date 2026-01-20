Bundi : किसानों ने किया प्रदर्शन, 120 ट्रैक्टरों के साथ एक किलोमीटर लंबी रैली निकाली

करवर. ट्रैक्टर रैली के रूप में उपतहसील जाते किसान।
करवर. कस्बे सहित क्षेत्र की 14 ग्राम पंचायतों के किसानों ने सोमवार को किसान महापंचायत के नेतृत्व में 19 सूत्री मांगों के निराकरण की मांग को लेकर ट्रैक्टर रैली निकालकर उपतहसील के बाहर प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी भागचंद को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं 10 दिवस में किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होने पर किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने एक फरवरी को आंदोलन करने की चेतावनी दी है।
किसान सुबह 11 बजे जरखोदा रोड स्थित पीली के बालाजी मंदिर परिसर पर एकत्रित हुए। यहां किसानों ने ट्रैक्टर रैली की तैयारियों को अंतिम रूप दिया, जिसके बाद दोपहर करीब एक बजे किसान 120 ट्रैक्टरों पर सवार होकर रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए रवाना हुए। ट्रैक्टर रैली में सबसे आगे किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट, किसान महापंचायत के युवा प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर चौधरी, जिलाध्यक्ष तुलसीराम सैनी ट्रैक्टर पर सवार होकर चल रहे थे। युवा किसान भी काफी संख्या में ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए जो पैदल ही किसान एकता ङ्क्षजदाबाद आदि नारे लगाते हुए चल रहे थे। ट्रैक्टर रैली पुलिस थाना के सामने से होकर, कस्बे के मुख्य बस स्टेंड होते हुए आंतरदा रोड स्थित उपतहसील कार्यालय के बाहर पहुंची। उपतहसील के मुख्य दरवाजे के बाहर करवर थानाधिकारी नरेश मीणा मय पुलिस जाप्ता मौजूद थे। यहां किसानों ने उपतहसील कार्यालय के अंदर जाकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने की मांग की, लेकिन किसानों की संख्या ज्यादा होने के चलते करवर थानाधिकारी ने बाहर ही ज्ञापन देने को लेकर समझाइश की।
बाद में किसान भी बाहर ही ज्ञापन देने में तैयार हो गए, जिसके बाद उपखंड अधिकारी भागचंद उपतहसील के बाहर पहुंच गए। यहां किसान महापंचायत के विधानसभा प्रभारी राजेंद्र नागर ने किसानों की 19 सूत्री मांगों से प्रशासन को अवगत कराया। जिसके बाद उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान पूर्व उपप्रधान मोहन नागर व यशपाल मीणा, प्रभारी सत्यनारायण नागर , तहसील अध्यक्ष भरत मीणा, कन्हैया लाल नागर, रफीक मुगल, रामेश्वर मीणा, सरपंच महावीर नागर व मेघराज गुर्जर, उपसरपंच पंकज दाधीच, मदन नागर, बलराम नागर, अशोक नागर, बृजमोहन मीणा, राम लक्ष्मण शर्मा, कुलदीप गुर्जर, शिवप्रसाद धाकड़, रूपनारायण नागर, लोकेश मस्ताना सहित कई किसान मौजूद थे।
बीमा कंपनियों पर लगाया आरोप
किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाट ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारों व बीमा कंपनियों की आपस में सांठ गांठ है। दोनों मिलकर किसानों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे है। किसान वर्ष 2016 से अपनी मांगों को लेकर प्रयासरत है, लेकिन सरकार किसानों की सुनवाई नहीं कर रही है। करवर क्षेत्र के किसानों ने 19 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन का आगाज कर दिया है। किसान अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार व प्रशासन ने 10 दिवस में किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो 1 फरवरी को किसान आंदोलन करेंगे।
