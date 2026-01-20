Bundi : किसानों ने किया प्रदर्शन, 120 ट्रैक्टरों के साथ एक किलोमीटर लंबी रैली निकाली



किसान सुबह 11 बजे जरखोदा रोड स्थित पीली के बालाजी मंदिर परिसर पर एकत्रित हुए। यहां किसानों ने ट्रैक्टर रैली की तैयारियों को अंतिम रूप दिया, जिसके बाद दोपहर करीब एक बजे किसान 120 ट्रैक्टरों पर सवार होकर रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए रवाना हुए। ट्रैक्टर रैली में सबसे आगे किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट, किसान महापंचायत के युवा प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर चौधरी, जिलाध्यक्ष तुलसीराम सैनी ट्रैक्टर पर सवार होकर चल रहे थे। युवा किसान भी काफी संख्या में ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए जो पैदल ही किसान एकता ङ्क्षजदाबाद आदि नारे लगाते हुए चल रहे थे। ट्रैक्टर रैली पुलिस थाना के सामने से होकर, कस्बे के मुख्य बस स्टेंड होते हुए आंतरदा रोड स्थित उपतहसील कार्यालय के बाहर पहुंची। उपतहसील के मुख्य दरवाजे के बाहर करवर थानाधिकारी नरेश मीणा मय पुलिस जाप्ता मौजूद थे। यहां किसानों ने उपतहसील कार्यालय के अंदर जाकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने की मांग की, लेकिन किसानों की संख्या ज्यादा होने के चलते करवर थानाधिकारी ने बाहर ही ज्ञापन देने को लेकर समझाइश की।