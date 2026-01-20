Bundi : मौन जुलूस निकाल जैन समाज ने जताया विरोध

बूंदी. जिला कलक्ट्रेट में ज्ञापन देने आए जैन समाज के महिला व पुरुष।
बूंदी. जिले में जैन मंदिरों में हो रही चोरियों के विरोध में सोमवार को जैन समाज के महिला पुरुषों ने मौन जुलूस के रूप में कलक्ट्रेट पहुंच ज्ञापन देकर विरोध प्रकट किया। जिले के बड़ानयागांव एवं नैनवां के जैन मंदिर में मूर्तियां एवं चांदी के बहुमूल्य सामान चोरी के विरोध में सकल जैन समाज बूंदी के नेतृत्व में अहिंसा सर्किल से मौन जुलूस निकाल गया, जिसमें जिले के सकल जैन समाज के महिला पुरुष शामिल हुए।
रैली जिला कलक्टर कार्यालय में पहुंचकर सकल जैन समाज के अध्यक्ष संजय जैन ने ज्ञापन को पढक़र सुनाया एवं प्रतिनिधि मंडल के साथ अतिरिक्त जिला कलक्टर बूंदी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इससे पूर्व अहिंसा सर्किल पर सभा का आयोजन किया गया, इसमें टीकम जैन, संतोष पाटनी, अशोक भंडारी, रविन्द्र काला, प्रभात कासलीवाल, रामविलास मित्तल एवं रमेश चंद जैन बड़ानयागांव ने संबोधित किया।
सभा का संचालन ओमप्रकाश बडजात्या द्वारा किया गया। सकल जैन समाज के प्रवक्ता ओम प्रकाश ठग ने बताया कि इस अवसर पर बूंदी के अतिरिक्त बड़ानयागांव, अलोद, हिण्डोली, गोठरा, नैनवां के धर्म बंधु एवं त्रिलोकचंद जैन, विमल भंडारी, प्रदीप हरसोरा, बिरधीचन्द धनोपिया, विनोद कोटिया, दुर्लभ जेठानीवाल, नमन धानोत्या, योगेंद्र कासलीवाल, निर्मला पांड्या, अनीता हरसोरा, चंद्रेश छाबड़ा आदि अनेक महिला पुरुष उपस्थित थे।
बड़ी खबरेंView All
बूंदी
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग