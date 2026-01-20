Bundi : मौन जुलूस निकाल जैन समाज ने जताया विरोध

बूंदी. जिले में जैन मंदिरों में हो रही चोरियों के विरोध में सोमवार को जैन समाज के महिला पुरुषों ने मौन जुलूस के रूप में कलक्ट्रेट पहुंच ज्ञापन देकर विरोध प्रकट किया। जिले के बड़ानयागांव एवं नैनवां के जैन मंदिर में मूर्तियां एवं चांदी के बहुमूल्य सामान चोरी के विरोध में सकल जैन समाज बूंदी के नेतृत्व में अहिंसा सर्किल से मौन जुलूस निकाल गया, जिसमें जिले के सकल जैन समाज के महिला पुरुष शामिल हुए।