आजादी के 78 साल बाद सामरा गांव को मिली पक्की सड़क की सौगात

बड़ाखेड़ा. देश को आजाद हुए 78 वर्ष बीत गए, लेकिन इतने वर्षों में भी सामरा गांव के लोगों को पक्की सड़क नसीब नहीं हुई। सड़क से वंचित इस गांव की समस्या को राजस्थान पत्रिका लगातार उठाता रहा। आखिरकार सामरा गांव के लिए सड़क निर्माण को मंजूरी मिली। सोमवार को 3 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। सड़क निर्माण के शिलान्यास के साथ ही ग्रामीणों के चेहरे पर वर्षों बाद खुशी दिखाई दी। उनकी लबे समय से लंबित मांग आखिरकार पूरी हो गई।