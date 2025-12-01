85 हजार उपभोक्ताओं को मार्च माह से मिलेगा चंबल पेयजल योजना का पानी

जानकारी अनुसार वर्ष 2021 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा बजट सत्र में हिण्डोली विधानसभा क्षेत्र में गंभीर पेयजल संकट को देखते हुए करीब 900 करोड रुपए की लागत से चंबल पेयजल योजना स्वीकृत की थी,जिसका कार्य संवेदक ने शुरू कर दिया था। यह योजना नवंबर 2024 को पूरी होनी थी, लेकिन वन विभाग के अड़ंगे सहित ठेकेदार की ढिलाई के चलते समय पर पूरी नहीं हो पाई थी,जिससे उपभोक्ताओं को समय पर शुद्ध पेयजल नहीं मिला। पेयजल योजना में एक वर्ष की देरी हो गई। जल संसाधन विभाग प्रोजेक्ट के अधिकारियों का कहना है कि अप्रैल 2026 तक विधानसभा क्षेत्र के 570 गांवों व मजरों में चंबल पेयजल योजना से जलापूर्ति करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं।