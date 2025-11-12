21 किलोमीटर लंबी टनल का होगा निर्माण, ब्रह्माणी और चंबल से बनास नदी को जोड़ेंगे

हिण्डोली. देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नदियों को नदियों से जोडने की इच्छा क्षेत्र में अब जल्द पूरी होने वाली है। नदियों में बारिश का व्यर्थ बहने वाले पानी को बांधों व नदियों में सुरक्षित करने व उसका उपयोग किसान व जनहित में करने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा ब्रह्माणी नदी, चंबल नदी से बनास नदी बीसलपुर में पानी पहुंचाने के लिए डीपीआर पर कार्य शुरू कर दिया गया है। सब कुछ सही रहा तो डीपीआर इसी माह तैयार हो जाएगी। जिले के लिए अच्छी खबर यह है कि जिले का सबसे बड़ा गुढ़ा बांध, गरड़दा व अभयपुरा बांध को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा।

बारिश के दिनों में अधिक पानी आने से नदी पर बने बांधों के गेट खोलकर पानी की निकासी की जाती है, जिससे पानी व्यर्थ ही बह रहा है। इस पानी के उपयोग के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ब्रह्माणी नदी के पास बन रहे बैराज से पानी बीसलपुर बांध तक ले जाया जाना प्रस्तावित है, जिसकी डीपीआर अंतिम दौर पर है।