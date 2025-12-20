मूल्यांकन के आधार पर तय होगी अब बच्चों की ग्रेड, नए सत्र से एचपीसी की व्यवस्था लागू

बूंदी. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्रारंभिक स्तर पर बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की समझ पर बल

देते हुए प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाने को लेकर शिक्षा विभाग ने नवीन पहल की है। राज्य के 962 महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों एवं 629 पीएमश्री विद्यालयों में संचालित बालवाटिका (प्री प्राइमरी कक्षा) के बच्चों का मूल्यांकन उनकी शैक्षिक गतिविधियों के साथ रचनात्मक कार्यों तथा शारीरिक विकास के आधार पर इन स्कूलों में नए सत्र से एचपीसी की व्यवस्था लागू की जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों का 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन करने के लिए ऐसा किया जाएगा, जिसका बकायदा एक हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड (एचपीसी) भी बनाया जाएगा। इसमें बच्चों के मूल्यांकन के आधार पर उन्हें ग्रेड दी जाएगी। इस संबंध में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की राज्य परियोजना निदेशक अनुपमा जोरवाल ने आदेश जारी किया है। इसके तहत बूंदी के 34 महात्मा गांधी विद्यालय व 12 पीएमश्री विद्यालय शामिल है।