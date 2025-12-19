19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

बूंदी

चालक के अभाव में दो माह से मेडिकल कॉलेज में खड़ी है बस

हिण्डोली. बूंदी मेडिकल कॉलेज में छात्रों को मेडिकल कॉलेज से बूंदी चिकित्सालय तक ले जाने के लिए आई नई बस 2 माह से चालक के अभाव में धूल फांक रही है। जानकारी अनुसार मेडिकल कॉलेज के छात्रों को बूंदी अस्पताल में जाने के लिए ढाई वर्ष से निजी वाहन से जाना पड़ता था, जिन्हें काफी

बूंदी

image

pankaj joshi

Dec 19, 2025

चालक के अभाव में दो माह से मेडिकल कॉलेज में खड़ी है बस

हिण्डोली. मेडिकल कॉलेज में खड़ी बस।

हिण्डोली. बूंदी मेडिकल कॉलेज में छात्रों को मेडिकल कॉलेज से बूंदी चिकित्सालय तक ले जाने के लिए आई नई बस 2 माह से चालक के अभाव में धूल फांक रही है।

जानकारी अनुसार मेडिकल कॉलेज के छात्रों को बूंदी अस्पताल में जाने के लिए ढाई वर्ष से निजी वाहन से जाना पड़ता था, जिन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में राजमेश द्वारा यहां पर छात्रों के लिए 2 महीने पहले नई बस भेजी थी, ताकि छात्रों को मेडिकल कॉलेज से बूंदी अस्पताल ले जा सके। वहां पर उनका उनकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वापस मेडिकल कॉलेज ला सके, लेकिन दो माह बस चालक के अभाव में एक जगह पर शोपीस के रूप में खड़ी हुई है।

सूत्रों ने बताया कि 2 वर्ष बाद मेडिकल कॉलेज के छात्र बूंदी चिकित्सालय में कुछ समय के लिए सेवा देनी होती है। ऐसे में उनके लिए चिकित्सालय में आवाजाही के लिए बस आवश्यक है। यहां पर बस तो भिजवादी, लेकिन दो माह से बस का चालक नहीं मिला। ऐसे में 2 माह से बस धूल फांक रही है। मेडिकल कॉलेज के आधिकारिक सूत्रों की माने तो बस चालक लगाने के लिए जिला प्रशासन से भी आग्रह किया था, लेकिन चालक उपलब्ध नहीं होने के कारण बस का उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसे में लाखों रुपए के लागत से आई बस कालेज परिसर में खड़ी हुई है।

19 Dec 2025 05:39 pm

