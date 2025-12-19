चालक के अभाव में दो माह से मेडिकल कॉलेज में खड़ी है बस

सूत्रों ने बताया कि 2 वर्ष बाद मेडिकल कॉलेज के छात्र बूंदी चिकित्सालय में कुछ समय के लिए सेवा देनी होती है। ऐसे में उनके लिए चिकित्सालय में आवाजाही के लिए बस आवश्यक है। यहां पर बस तो भिजवादी, लेकिन दो माह से बस का चालक नहीं मिला। ऐसे में 2 माह से बस धूल फांक रही है। मेडिकल कॉलेज के आधिकारिक सूत्रों की माने तो बस चालक लगाने के लिए जिला प्रशासन से भी आग्रह किया था, लेकिन चालक उपलब्ध नहीं होने के कारण बस का उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसे में लाखों रुपए के लागत से आई बस कालेज परिसर में खड़ी हुई है।