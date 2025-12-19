हाइवे पर मदद के लिए लोग दौड़ पड़े, सडक़ किनारे खाली की बजरी

बूंदी. टनल के आगे हाइवे पर सिलोर पुलिया पर हुए गुरुवार शाम हुए दर्दनाक हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े, जिसने भी हादसे के बारे में सुना, वह सिलोर पुलिया पर पहुंच गया। काफी संख्या में लोग ट्रेलर और कार के आसपास जमा हो गए। पुलिस ने पहले क्रेन की मदद से खासी मशक्कत के बाद बजरी के ट्रेलर को सीधा किया। इसके बाद लोगों ने क्रेन की मदद से कार के कुछ हिस्से को हटाया। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा, एडीएम रामकिशोर मीणा, उपखंड अधिकारी लक्ष्मीचंद मीणा, पुलिस उप अधीक्षक अरूण मिश्रा, सदर थाना प्रभारी भंवर ङ्क्षसह मय जाप्ते के मौके पर पहुंचे।