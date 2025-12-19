19 दिसंबर 2025,

बूंदी

हाइवे पर मदद के लिए लोग दौड़ पड़े, सडक़ किनारे खाली की बजरी

टनल के आगे हाइवे पर सिलोर पुलिया पर हुए गुरुवार शाम हुए दर्दनाक हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े, जिसने भी हादसे के बारे में सुना, वह सिलोर पुलिया पर पहुंच गया। काफी संख्या में लोग ट्रेलर और कार के आसपास जमा हो गए। पुलिस ने पहले क्रेन की मदद से खासी मशक्कत के बाद बजरी के ट्रेलर को सीधा किया।

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Dec 19, 2025

हाइवे पर मदद के लिए लोग दौड़ पड़े, सडक़ किनारे खाली की बजरी

बूंदी. सिलोर पुलिया पर हुई दुर्घटना के बाद ट्रेलर से रेत खाली करते पुलिसकर्मी व अन्य।

बूंदी. टनल के आगे हाइवे पर सिलोर पुलिया पर हुए गुरुवार शाम हुए दर्दनाक हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े, जिसने भी हादसे के बारे में सुना, वह सिलोर पुलिया पर पहुंच गया। काफी संख्या में लोग ट्रेलर और कार के आसपास जमा हो गए। पुलिस ने पहले क्रेन की मदद से खासी मशक्कत के बाद बजरी के ट्रेलर को सीधा किया। इसके बाद लोगों ने क्रेन की मदद से कार के कुछ हिस्से को हटाया। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा, एडीएम रामकिशोर मीणा, उपखंड अधिकारी लक्ष्मीचंद मीणा, पुलिस उप अधीक्षक अरूण मिश्रा, सदर थाना प्रभारी भंवर ङ्क्षसह मय जाप्ते के मौके पर पहुंचे।

परिजन बूंदी पहुंचे
टोंक व कोटा में परिजन को जैसे हादसे के बारे में पता चला तो वो बूंदी के लिए रवाना हो गए। अस्पताल में मृतकों के शव देख रूलाई फूट पड़ी। अस्पताल में भी काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए।

जेसीबी से खाली कराई बजरी
बजरी से भरा ट्रेलर पलटने से कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बजरी सड$क पर फैल गई। पहले पुलिस व अन्य लोगों ने फावड़े से ट्रेलर से बजरी खाली करने का प्रयास किया। बाद में जेसीबी मंगवाकर बजरी खाली कराई। उसके बाद दो क्रेन की मदद से ट्रेलर को सीधा किया गया। सड$क किनारे फैली बजरी को भी जेसीबी से हटाया गया।

3 जनवरी को थी बेटी की शादी
जिले के सिलोर में हुए हादसे के बाद टोंक के शार्गिद पेशा इलाके में माहौल गमगीन हो गया। जैसे ही परिवार को हादसे की जानकारी मिली वे बूंदी के लिए रवाना हो गए। गली में सन्नाटा पसर गया। आस-पास का माहौल भी गमगीन हो गया। लोगों ने बताया कि मृतक मोईनुद्दीन की बेटी की शादी 3 जनवरी को टोंक में होनी तय थी और घर में बेटी की शादी की भी तैयारियां चल रही थी। हादसे का शिकार सभी लोग कोटा में मौसी के पोते की बर्थडे पार्टी में शामिल होने जा रहे थे।

टीचर थे अजीमुद्दीन
परिवारजनों ने बताया कि अजीमुद्दीन राजकीय स्कूल में शिक्षक थे। फरीदुद्दीन, मोईनुद्दीन और सेफूद्दीन अन्य काम करते थे। वहीं वसीउद्दीन सेवानिवृत कर्मचारी हैं। हादसे के बाद आस-पास के लोग तथा रिश्तेदार फोन कर जानकारी लेते रहे। पड़ोसी तो परिवार के साथ बूंदी के लिए शाम को ही रवाना हो गए।

लोगों की आवाजाही थम गई
हादसे के बाद वाहनों का लम्बा जाम लग गया। पुलिस ने पुलिया के नीचे से वाहनों को निकाला। इसके चलते कई बार हाइवे पर जाम के हालात बनते रहे।


बाहर निकलकर बेहोश हुआ
हादसे के बाद जैसे कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर कूदकर सड$क की दूसरी तरफ गई,उसमें सवार 64 वर्षीय वसीमु²दीन खिडक़ी से निकलकर सडक़ पर गिर गया और बेहोश हो गया। उसके हाथ और पैर में चोट आई। एम्बुलेंस की मदद से घायल को सामान्य चिकित्सालय ले जाया गया। यह मृतक शैफुद्दीन के पिता है।

19 Dec 2025 12:16 pm

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

नेशनल हाइवे पर बूंदी सिलोर पुलिया पर हुआ हादसा

टक्कर मारने के बाद बजरी से भरा ट्रेलर कार पर गिरा, नीचे दबने से चार की मौत
बूंदी

कलक्टर की पहल पर बिजली लाइनें होगी अंडर ग्राउंड, हेरिटेज लुक, आमजन की सुविधा और पर्यटक सुविधाओं पर रहेगा विशेष फोकस

स्मार्ट सिटी: 60 करोड़ के कार्यों से बदलेगी छोटीकाशी की सूरत
बूंदी

राजस्थान में दर्दनाक हादसा: टक्कर मारने के बाद बजरी से भरा ट्रेलर कार पर पलटा, तीन सगे भाई और एक भतीजे की मौत

बूंदी

चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की तारीख पांचवीं बार बदली

उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पर पांच घंटे हंगामा
बूंदी

जिला विकास पुस्तिका का किया विमोचन

आर्ट गैलरी में सजी दो साल की उपलब्धियों की प्रदर्शनी, अधिकारियों ने सराहा
बूंदी
