भक्ति संगीत का दिखा संगम, जिनालयों में हुई पूजा-अर्चना

मंदिरों में गूंजा णमोकार मंत्र

मधुबन कॉलोनी स्थित श्री मुनिसुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर में टीकमगढ़ से आए विद्वान संकित जैन शास्त्री ने विधान कराया। अध्यक्ष दुर्लभ जठानीवाल, महामंत्री नमन जैन व वरिष्ठ उपाध्यक्ष महावीर जैन अपने विचार रखे। वहीं नैनवां रोड रजतगृह कॉलोनी स्थित शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर में महिला-पुरुषों ने पूजा-अर्चना की। मंदिर समिति अध्यक्ष बिरधीचंद धनोप्या ने बताया कि सुबह भगवान का अभिषेक-शांतिधारा पदम कुमार विपिन कुमार ज्योति खटोड ने किया। मंदिर समिति अध्यक्ष बिरधीचंद, उपाध्यक्ष संजय जैन एडवोकेट, समाजसेवी कैलाशचंद पाण्ड्या व समाजसेवी महावीर धनोप्या ने अपने विचार रखें। रजत महिला मंडल की ओर से हाऊजी खिलाई गई। अध्यक्ष निर्मला पाण्ड्या व कोषाध्यक्ष कल्पना हरसौरा ने बताया कि कार्यक्रम में देशना, जेनवी, फेनिल, सिद्वम, एनि, नैनिका, कल्पना हरसौरा, सुलोचना, चीना व जीवा जैन विजेता रही।