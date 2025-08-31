भक्ति संगीत का दिखा संगम, जिनालयों में हुई पूजा-अर्चना

बूंदी. जिलेभर में जैन समाज के चल रहे दसलक्षण पर्व के तीसरे दिन शनिवार को उत्तम आर्जव धर्म की पूजा हुई। जिनालयों में सुबह से ही भक्ति भाव संगीतमय धुन के बीच महिला-पुरुषों ने मंडल के समक्ष जयकारों के बीच अर्घ्य चढ़ाया। इससे पूर्व श्रीजी के अभिषेक-शांतिधारा हुई।
यहां देवपुरा बघेरवाल छात्रावास के शांतिसिंधु सभा मंडपम में मुनि सुप्रभ सागर व मुनि वैराग्य सागर ससंघ के सानिध्य में दशलक्षण महापर्व की आराधना हुई। चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष पदम बरमुण्डा व संयोजक कमल कोटिया ने बताया कि जैन मुनि ने अपने प्रवचन में कहा कि मन, वचन, काया की ईमानदारी, जो विचार मन में आएं, उन्हें ही दूसरों के सामने व्यक्त करना और वैसे ही कार्य करना उत्तम आर्जव धर्म है।
मीडिया प्रभारी नरोत्तम जैन व तरुण जैन ने बताया जबलपुर से आई संगीतकार प्राची जैन ने संगीतमय तरीके से पूजन संपन्न करवाई। विधान में सौधर्म इंद्र व इंद्राणी विमल कुमार-अनोख बाई बरमुण्डा बने। दीप प्रज्वलन प्रांतीय अध्यक्ष बघेरवाल संघ महावीर धनोप्या ने किया।
ॐ लिखो प्रतियोगिता में दिखाया उत्साह
चौगान जैन मंदिर में आर्यिका सत्यमति माताजी व आर्यिका हेमश्री संघ के सानिध्य में धार्मिक क्रियाएं जारी है। चातुर्मास मीडिया प्रभारी अभिषेक जैन ने बताया कि ब्रह्मचारिणी आस्था बहन ने महिला मंडल की ओर से ॐ लिखो प्रतियोगिता कराई। प्रतियोगिता में महिला-पुरुषों की अलग-अलग तीन टीमें बनाई गई। महिला मंडल अध्यक्ष चंद्रेश छाबड़ा व कोषाध्यक्ष शकुन्तला बडजात्या ने बताया कि प्रतियोगिता में आशी जैन प्रथम, लांतव जैन द्वितीय व श्रिया जैन तृतीय स्थान पर रही। निर्मला पाटनी, सुनीता रांवका, कांता सेठी व रेखा पांड्या ने दीप प्रज्जवलन किया। संचालन एकता पापड़ीवाल ने किया।
मंदिरों में गूंजा णमोकार मंत्र
मधुबन कॉलोनी स्थित श्री मुनिसुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर में टीकमगढ़ से आए विद्वान संकित जैन शास्त्री ने विधान कराया। अध्यक्ष दुर्लभ जठानीवाल, महामंत्री नमन जैन व वरिष्ठ उपाध्यक्ष महावीर जैन अपने विचार रखे। वहीं नैनवां रोड रजतगृह कॉलोनी स्थित शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर में महिला-पुरुषों ने पूजा-अर्चना की। मंदिर समिति अध्यक्ष बिरधीचंद धनोप्या ने बताया कि सुबह भगवान का अभिषेक-शांतिधारा पदम कुमार विपिन कुमार ज्योति खटोड ने किया। मंदिर समिति अध्यक्ष बिरधीचंद, उपाध्यक्ष संजय जैन एडवोकेट, समाजसेवी कैलाशचंद पाण्ड्या व समाजसेवी महावीर धनोप्या ने अपने विचार रखें। रजत महिला मंडल की ओर से हाऊजी खिलाई गई। अध्यक्ष निर्मला पाण्ड्या व कोषाध्यक्ष कल्पना हरसौरा ने बताया कि कार्यक्रम में देशना, जेनवी, फेनिल, सिद्वम, एनि, नैनिका, कल्पना हरसौरा, सुलोचना, चीना व जीवा जैन विजेता रही।
जजावर. पार्श्वनाथ जैन मंदिर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उतम आर्जव के महत्व को समझा। समाज के विमलकुमार जैन ने बताया कि नित्य पूजा के बाद भगवान आदिनाथ का विशेष जलाभिषेक एवं शांतिधारा का कार्यक्रम हुआ जिसके बाद विशेष पूजा अर्चना कर कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करते हुए सभी के प्रति शुद्ध भाव एवं सरल स्वभाव रखने की भावना भाई।
कापरेन. शहर के दिगंबर जैन बड़ा मन्दिर, चैत्यालय, नसिया मन्दिर पर संगीतमय भजनों की स्वर लहरियों के साथ वैदिक मंत्रोच्चार णमोकार मंत्र से मन्दिर गुंजायमान हो रहे हैं। समाज बंधुओं ने नित्य नियम पूजन के साथ शांति धारा, श्रीजी का कलशाभिषेक किया गया। क्षेत्र के रोटेदा कस्बे में स्थितप्राचीन पार्श्वनाथ दिगबर जैन मंदिर में श्रीजी का कलशाभिषेक व शांतिधारा की। इस दौरान विजय जैन, ऋतिक पाटोदी, राजेश जैन पिपल्या, सुलोचना जैन, रेणु पाटोदी, हेमलता मेघ, भावना एवं दिव्या आदि मौजूद रहे।
शांति धारा के साथ पूजा अर्चना की
केशवरायपाटन. मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र में दस लक्षण पर्व के दौरान विशेष शांति धारा एवं पूजा अर्चना की गई। प्रथम शांति धारा राजेंद्र जैन एवं द्वितीय शांति धारा आशा दल शाह, जितेंद्र जैन ने की है। इस अवसर पर उत्तम मार्दव धर्म की पूजा की गई। संध्या काल में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें प्रथम स्थान आगम राज जैन ने एवं द्वितीय स्थान आरविका लुहाड़िया ने प्राप्त किया। कार्यक्रम का संचालन मोनिका जैन एवं डिंपल बोहरा ने किया। विजेताओं को पारितोषिक वितरण किया गया।
देई. कस्बे में स्थित श्रीचन्द्रप्रभु दिगंबर जैन चौबीसी जिनालय नसियां मंदिर में दशलक्षण पर्व पर शनिवार को उतम आर्जव धर्म की अराधना हुई। मंदिर प्रवक्ता कमलेश जैन ने बताया कि इस अवसर पर शांतिधारा व अभिषेक हुए। विधानाचार्य बृजेश शास्त्री द्वारा दशलक्षण पूजा पाठ एवं तत्वार्थ सूत्र महामण्डल विधान की संगीतमय पूजा विधि विधान से की गई। मंदिर में जैन मुनि बालाचार्य निपुर्णनंदी ससंघ चातुर्मास कर रहे हैं।