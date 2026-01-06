धान बेचने जा रहा किसान ट्रैक्टर से उछलकर ट्रोले के पहिए के नीचे आया, मौके पर मौत

हादसे के बाद ट्रोला चालक मौके से फरार हो गया। हादसे से आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने ट्रैक्टर-ट्रॉलियां आड़ी लगाकर दोनों तरफ हाइवे जाम कर दिया। जाम के कारण रामगंजबालाजी से घोड़ा पछाड़ नदी तक करीब तीन किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लग गई। सूचना मिलने पर एसडीएम लक्ष्मीचंद मीणा, तालेड़ा पुलिस उप अधीक्षक राजेश टेलर, थानाधिकारी अरङ्क्षवद भारद्वाज एवं सदर थानाधिकारी भंवर ङ्क्षसह जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझाने का प्रयास किया। परिजन 40 लाख रुपए मुआवजा तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग पर अड़े रहे। काफी देर तक चले प्रदर्शन के बाद नियमानुसार मुआवजा दिलाने एवं एक व्यक्ति को संविदा पर नौकरी देने के आश्वासन पर सहमति बनी। तब जाकर ढाई घंटे बाद जाम खोला गया। पुलिस ने ट्रोला चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।