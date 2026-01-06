धान बेचने जा रहा किसान ट्रैक्टर से उछलकर ट्रोले के पहिए के नीचे आया, मौके पर मौत

रामगंजबालाजी. राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर जाम लगाते आक्रोशित लोग व लगी वाहनों की कतार।
बूंदी. रामगंजबालाजी. कोटा जयपुर नेशनल हाइवे स्थित मांगली नदी की पुलिया पर सोमवार सुबह दर्दनाक सडक़ हादसे में धान बेचने जा रहे 60 वर्षीय किसान की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने हाइवे पर जाम लगा दिया, इससे करीब ढाई घंटे तक यातायात बाधित रहा।
पुलिस के अनुसार नमाना क्षेत्र के रामपुरा फॉर्म निवासी रामस्वरूप मालव [60] ट्रैक्टर ट्रॉली में धान भरकर बेचने के लिए कुंवारती कृषि उपज मंडी जा रहे थे। सुबह करीब 9 बजे मांगली नदी की पुलिया पर कोटा से बूंदी की ओर आ रहे एक ट्रोले ने पीछे से ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ट्रॉली में बैठे रामस्वरूप उछलकर ट्रोले के टायर के नीचे आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
हादसे के बाद ट्रोला चालक मौके से फरार हो गया। हादसे से आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने ट्रैक्टर-ट्रॉलियां आड़ी लगाकर दोनों तरफ हाइवे जाम कर दिया। जाम के कारण रामगंजबालाजी से घोड़ा पछाड़ नदी तक करीब तीन किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लग गई। सूचना मिलने पर एसडीएम लक्ष्मीचंद मीणा, तालेड़ा पुलिस उप अधीक्षक राजेश टेलर, थानाधिकारी अरङ्क्षवद भारद्वाज एवं सदर थानाधिकारी भंवर ङ्क्षसह जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझाने का प्रयास किया। परिजन 40 लाख रुपए मुआवजा तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग पर अड़े रहे। काफी देर तक चले प्रदर्शन के बाद नियमानुसार मुआवजा दिलाने एवं एक व्यक्ति को संविदा पर नौकरी देने के आश्वासन पर सहमति बनी। तब जाकर ढाई घंटे बाद जाम खोला गया। पुलिस ने ट्रोला चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
परेशान होते रहे लोग
हाइवे पर जाम के चलते दोनों ओर करीब तीन किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लग गई। जाम में फंसे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ढाई घंटे बाद जाम खुलने पर लोगों ने राहत की सांस ली। जाम के कारण कई वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने पड़े। कोटा की ओर जाने वाले वाहन रायथल, केशवरायपाटन होकर तथा कोटा से आने वाले वाहन केशवरायपाटन-खटकड़ मार्ग से बूंदी पहुंचे।
बड़ी खबरेंView All
बूंदी
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग