यातायात नियम तोड़ने वालों पर अब तक 2 लाख का जुर्माना वसूला

सदर थानाधिकारी रमेश आर्य, परिवहन निरीक्षक हंसराज मीणा व धर्मपाल सिंह के नेतृत्व में चली इस कार्यवाही के दौरान, बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट लगाकर वाहन चला रहे चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया। उन्हें भविष्य में नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। अभियान के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं में आवारा मवेशियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके सींगों पर रिफ्लेक्टर टेप चिपकाए गए और गले में रेडियम बेल्ट पहनाई गई, ताकि रात के अंधेरे में वे दूर से ही दिख सकें।