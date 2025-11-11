यातायात नियम तोड़ने वालों पर अब तक 2 लाख का जुर्माना वसूला

बूंदी. जांच अभियान
बूंदी. जिले में चलाए जा रहे 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ पुलिस और परिवहन विभाग की कार्रवाई जारी है। पुलिस उप अधीक्षक अरूण कुमार मिश्रा व जिला परिवहन अधिकारी सौम्या शर्मा की अगुवाई में उड़न दस्तों ने जिलेभर में जांच अभियान चलाया।
संयुक्त टीमों ने यात्री और मालवाहक वाहनों की गहन जांच की। इस दौरान क्षमता से अधिक सवारी भरकर चलने वाले यात्री वाहनों और ओवरलोड माल वाहकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। विभाग ने कुल 40 चालान बनाते हुए 2 लाख रूपए का जुर्माना लगाया। जिला परिवहन अधिकारी सौम्या शर्मा ने बताया कि यह अभियान जिले में लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्ती बरती जाएगी।
सदर थानाधिकारी रमेश आर्य, परिवहन निरीक्षक हंसराज मीणा व धर्मपाल सिंह के नेतृत्व में चली इस कार्यवाही के दौरान, बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट लगाकर वाहन चला रहे चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया। उन्हें भविष्य में नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। अभियान के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं में आवारा मवेशियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके सींगों पर रिफ्लेक्टर टेप चिपकाए गए और गले में रेडियम बेल्ट पहनाई गई, ताकि रात के अंधेरे में वे दूर से ही दिख सकें।
बड़ी खबरेंView All
बूंदी
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग