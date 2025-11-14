सौ बेड का अस्पताल दो चिकित्सकों के भरोसे

सरकार ने उपजिला चिकित्सालय में वरिष्ठ व कनिष्ठ विशेषज्ञ सहित 28 चिकित्सकों के पद स्वीकृत कर रखे है। जबकि सौ बेड वाले चिकित्सालय में उपचार व्यवस्था दो चिकित्सकों के भरोसे चल रही है। चिकित्सकों की कमी की स्थिति यह बनी हुई है कि चिकित्सा विभाग ने कागजों में तो वर्तमान में 6 चिकित्सक नियुक्त कर रखे है, जिनमे से एक चिकित्सक डॉ. अंजलि मीणा 20 जुलाई 2024 से ही बिना अवकाश स्वीकृति के ही नदारद चल रहे है। चिकित्सालय में नियुक्त दन्त रोग विशेषज्ञ डॉ. कृष्णकुमार प्रजापत को पीएमओ तो वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डॉ. एलपी नागर को बीसीएमओ नियुक्त कर दिए जाने से चिकित्सकों की कमी और बढ़ गई। एक चिकित्सक डॉ. समदरलाल मीणा मेडिकल अवकाश पर है। उपजिला चिकित्सालय में उपचार की सुविधा के लिए चिकित्सा विभाग ने सर्जरी, अस्थि रोग (ऑर्थोपेडिक), नाक-कान-गला व शिशुरोग के अलग से ओपीडी कक्ष स्थापित हो रहे है। विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव सभी ओपीडी कक्षों के ताले पड़े है।