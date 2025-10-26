बारिश हुए एक माह बीता, नैनवां उपखण्ड में अब भी आठ बांध पर चल रही चादर

उपखण्ड में औसत बरसात 750 मिमी मानी जाती है। जबकि तहसील कार्यालय में संधारण किए जाने वाले प्रतिवर्ष के बरसात के आंकड़ों का विश्लेषण किया तो इस वर्ष की बरसात ने एक सदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले सबसे अधिक बरसात 1600 एमएम वर्ष 2022 में हुई थी। बरसात थमने के साथ ही उपखण्ड के बांधों व अन्य जलाशयों में चादर चलना थम जाती थी कि जबकि इस वर्ष की रिकॉर्ड तोड़ बरसात से दीपावली के बाद तक भी चादरें चल रही है।