Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

बारिश हुए एक माह बीता, नैनवां उपखण्ड में अब भी आठ बांध पर चल रही चादर

उपखण्ड में इस वर्ष हुई बरसात ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस साल अब तक 2049 मिमी (82 इंच) बरसात हो चुकी है, जो अन्य वर्षों की अपेक्षा तीन गुणा है।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Oct 26, 2025

बारिश हुए एक माह बीता, नैनवां उपखण्ड में अब भी आठ बांध पर चल रही चादर

नैनवां। अब भी चल रही उपखण्ड के पाईबालापुरा बांध पर चादर

नैनवां. उपखण्ड में इस वर्ष हुई बरसात ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस साल अब तक 2049 मिमी (82 इंच) बरसात हो चुकी है, जो अन्य वर्षों की अपेक्षा तीन गुणा है।

उपखण्ड में औसत बरसात 750 मिमी मानी जाती है। जबकि तहसील कार्यालय में संधारण किए जाने वाले प्रतिवर्ष के बरसात के आंकड़ों का विश्लेषण किया तो इस वर्ष की बरसात ने एक सदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले सबसे अधिक बरसात 1600 एमएम वर्ष 2022 में हुई थी। बरसात थमने के साथ ही उपखण्ड के बांधों व अन्य जलाशयों में चादर चलना थम जाती थी कि जबकि इस वर्ष की रिकॉर्ड तोड़ बरसात से दीपावली के बाद तक भी चादरें चल रही है।

नैनवां में 23 अगस्त को 24 घण्टे में ही 502 मिमी हुई बरसात ने देशभर का अलग ही रिकॉर्ड दर्ज करवा दिया था। नैनवां शहर, दुगारी, बांसी कस्बों सहित उपखण्ड के कई गांवों में बाढ़ के हालात हो गए थे। शहर के कनकसागर तालाब की पाल के ऊपर से तो दो माह बाद तक भी ओवरफ्लो चल रहा है।

30 वर्ष ऐसे, जिनमें औसत वर्षा भी नहीं हुई
1977 से 2025 तक कि बरसात के आंकड़े खंगाले तो 1981 से 2010 तक लगातार तीस वर्षों तक कभी औसत वर्षा भी नहीं हो पाई। सबसे कम बरसात 1989 में सबसे कम 196 एमएम बरसात ही हो पाई थी। 1980 में 418, 1984 में 296, 1985 में 373, 1987 में 252, 1988 में 330, 1990 में 384, 2002 में 259, 2003 में 371, 2009 में 323 एमएम बरसात ही हो पाई थी।

इन वर्षो में हुई औसत से ज्यादा वर्षा
नैनवां में औसत वर्षा 750 एमएम मानी जाती है। पचास वर्ष में कुछ वर्ष ऐसे भी थे, जिनमें औसत से ज्यादा वर्षा हुई, जिनमें1978 में 785, 1979 में 932, 2011 में 873, 2013 में 1131, 2016 में 917, 2019 1056, 2021 में 1144, 2023 में 771 वे 2024 में 1443 एमएम बरसात हुई।

इन बांधों पर अब भी चल रही चादर
उपखण्ड के पाईबालापुरा, दुगारी, मोतीपुरा, माछली, बसोली, बटावदी, गोठड़ा, रुनिजा पर अब भी चादर चल रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Oct 2025 05:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / बारिश हुए एक माह बीता, नैनवां उपखण्ड में अब भी आठ बांध पर चल रही चादर

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मौसम में बढ़ाई किसानों की चिंता, धान कटाई में तेजी आई

मौसम में बढ़ाई किसानों की चिंता, धान कटाई में तेजी आई
बूंदी

रामगढ़ विषधारी अभयारण्य घूम रहे एक बाघ-चार बाघिन, आखिर और कब आएंगे

रामगढ़ विषधारी अभयारण्य घूम रहे एक बाघ-चार बाघिन, आखिर और कब आएंगे
बूंदी

कालदां के जंगलों में फिर गूंजी बाघिन की दहाड़, मुनादी करवाई

कालदां के जंगलों में फिर गूंजी बाघिन की दहाड़, मुनादी करवाई
बूंदी

मरम्मत किए बिना चम्बल की जर्जर नहरों में पानी छोड़ा, किसान चिंतित

मरम्मत किए बिना चम्बल की जर्जर नहरों में पानी छोड़ा, किसान चिंतित
बूंदी

अमरीका के पर्यटकों ने देखा- कैसे बनता है राजस्थान पत्रिका, बूंदी कार्यालय का किया अवलोकन

बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.