असत्य बोलने लगता है लोभ से वशीभूत व्यक्ति

मंदिरों में धूप खेई जाएगी। जैन मुनि सभी जिनालयों के दर्शन करेंगे। दोपहर 2 बजे से शोभायात्रा शुरू होगी। चौगान जैन मंदिर में आर्यिका सत्यमति माताजी व आर्यिका हेमश्री माताजी संघ के सानिध्य में संगीतमय विधान जारी है। बाल ब्रह्मचारिणी आस्था बहन के मार्गदर्शन में जैन अतिशय ग्रुप की ओर से फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता हुई। जिसमें बच्चों ने जैन धर्म पर आधारित अलग-अलग रूप धरे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अतिरिक्त निजी सचिव अंकित जैन थे। ग्रुप अध्यक्ष चिन्मय जैन व कोषाध्यक्ष समृद्ध जैन ने बताया कि प्रतियोगिता 3 वर्ग में हुई। प्रथम वर्ग 0 से 5 साल तक के बच्चों में प्रथम दर्श गंगवाल व द्वितीय कियान बाकलीवाल, द्वितीय वर्ग 6 से 12 वर्ष में प्रथम तन्शी गंगवाल, तृतीय वर्ग में प्रथम लांतव गंगवाल रहे।