छात्र पर छत से गिरा प्लास्टर का टुकड़ा, बच्चों की छुट्टी कर दी

डाबी. झालावाड़ जिले की पंचायत समिति मनोहरथाना के राउप्रावि पिपलोदी में दर्दनाक घटना के बाद सरकारी विद्यालयों की हालत की पोल खोल कर रख दी थी, लेकिन काफी समय गुजरने के बाद भी शिक्षा विभाग ने इस प्रकार की दर्दनाक घटनाओं से सबक नहीं लिया है। ऐसी ही हालत बरड़ क्षेत्र के धनेश्वर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के भवन की है। विद्यालय भवन से सीमेंट व कंकर उखड़ कर गिर रहे है। मंगलवार को भी प्लास्टर का टुकडा उखड़ कर एक छात्र के सिर पर आकर गिरा। अचानक सिर पर प्लास्टर का टुकडा गिरने से बच्चा डर गया और दर्द से रोने लगा। छात्र ने प्लास्टर का टुकडा अध्यापक को दिखाया। विद्यालय प्रशासन में तत्काल प्रभाव से कक्षा एक से पांच तक की छात्रों की छुट्टी कर दी। विद्यालय प्रशासन ने घटना की जानकारी तत्काल एसडीएमसी सदस्यों, अभिभावकों व पंचायत प्रशासन को दी। बुधवार को संयुक्त बैठक ले बाद आगे की स्थिति के लिए निर्णय लिया जाएगा।

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय का भवन जर्जर हो चुका है। भवन के तीन कमरों की हालत बेहद खराब है। इनमें से एक कमरा पहले ही बंद करवा दिया गया। दो कमरों की छत से प्लास्टर गिर रहा है। बारिश शुरू होने के साथ ही विद्यालयों के कमरों की छतें टपकना शुरू हो जाती है। हल्की बारिश में ही विद्यालय परिसर में पानी भर जाना आम बात है। हाल ही में हुई तेज बारिश में विद्यालय की चारदीवारी व मुख्य गेट क्षतिग्रस्त हो गया। विद्यालय प्रशासन पुराने व जर्जर हो चुके भवन के पुनर्निमाण की मांग कर रहा है। विद्यालय प्रशासन द्वारा सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, समसा, पंचायत शिक्षा अधिकारी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लिखित व मौखिक तौर पर अवगत करवाया हुआ है।