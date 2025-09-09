क्षमावाणी पर्व पर जैन समाज ने निकाली शोभायात्रा

बूंदी. शहर में चौगान जैन मंदिर क्षमावणी पर्व पर गाजे-बाजे के साथ जैन मुनि वैराग्य सागर महाराज व मुनि सुप्रभ सागर एवं आर्यिका सत्यमती माताजी व हेमश्री माता जी के सानिध्य में श्रीजी की शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में समाजबंधुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। शोभायात्रा चौगान जैन मंदिर से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापिस चौगान जैन मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभायात्रा में पालकी में भगवान विराजमान थे। जिन्हें केसरिया वस्त्र पहने समाज के लोग कंधों पर लेकर चल रहे थे। शोभायात्रा के जैन मंदिर पहुंचने पर भगवान के अभिषेक किए गए। पारस प्यारा लाग्यों…, केसरिया केसरिया आज मारों रंग…, आदि भजनों पर महिलाएं नृत्य करते हुए चली। शोभायात्रा में समाज के महिला, पुरुष, बच्चे शामिल रहे। वहीं क्षमावणी के मौके पर समाजबंधुओं ने एक-दूसरे से सालभर की गई गलतियों के लिए क्षमा याचना मांगी।
गोठड़ा. कस्बे के दिगंबर जैन पाश्र्वनाथ मंदिर परिसर में चल रहे
10 दिवसीय दसलक्षण महापर्व का क्षमा वाणी के साथ समापन हुआ। इस अवसर पर समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से क्षमावाणी पर्व मनाया। श्रावक श्राविकाओं ने जाने अनजाने में हुई गलतियों की एक दूसरे से क्षमा याचना की एवं बच्चों ने बुजुर्गों के चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इससे पूर्व प्रात: नित्याभिषेक शांति धारा एवं पूजा अर्चना के बाद श्रीजी की शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा दिगंबर जैन मंदिर से शुरू होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस दिगंबर जैन मंदिर पहुंची। श्रीजी की आरती उतारी। शोभायात्रा में भक्ति संगीत पर युवा एवं बच्चे नृत्य करते रहे वहीं युवतियों ने डांडिया नृत्य किया ।
आकोदा. अलोद पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दसलक्षण पर्व के समापन के अवसर पर शोभायात्रा निकाली। जैन समाज के प्रवक्ता प्रमोद सावला ने बताया कि सर्वप्रथम अभिषेक व शांति धारा हुई उसके बाद शोभायात्रा का आयोजन हुआ जो जैन मंदिर से शुरू होकर चौमुखा बाजार होते हुए चांदनी चौक पहुंची। शोभा यात्रा में तुमसे लागी लगन, पारस प्यारा लागे के साथ सभी बच्चे, पुरूष, महिलाएं भक्ति रस में डूबकर नृत्य करते रहे। शोभायात्रा में तपस्या करने वाले त्यागी व्रतियों का रथ में बैठाकर सम्मान किया।
जजावर. दिगम्बर जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व के अवसर पर सामुहिक रूप से समाज के लोगो द्वारा क्षमावाणी पर्व मनाया गया इससे पहले श्रीजी की शोभायात्रा निकाली गई साथ ही अंतिम दिन की बोली दुर्गालाल विमल कुमार पोटल्या परिवार ने ली व सामूहिक भोज का आयोजन किया गया इस अवसर पर समाज के तीन बच्चो भूमिका जैन, आयुष जैन व निम्मी जैन के त्रिरत्न उपवास करने पर इनका समाज द्वारा अनुमोदन किया गया।