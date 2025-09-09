क्षमावाणी पर्व पर जैन समाज ने निकाली शोभायात्रा

बूंदी. शहर में चौगान जैन मंदिर क्षमावणी पर्व पर गाजे-बाजे के साथ जैन मुनि वैराग्य सागर महाराज व मुनि सुप्रभ सागर एवं आर्यिका सत्यमती माताजी व हेमश्री माता जी के सानिध्य में श्रीजी की शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में समाजबंधुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। शोभायात्रा चौगान जैन मंदिर से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापिस चौगान जैन मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभायात्रा में पालकी में भगवान विराजमान थे। जिन्हें केसरिया वस्त्र पहने समाज के लोग कंधों पर लेकर चल रहे थे। शोभायात्रा के जैन मंदिर पहुंचने पर भगवान के अभिषेक किए गए। पारस प्यारा लाग्यों…, केसरिया केसरिया आज मारों रंग…, आदि भजनों पर महिलाएं नृत्य करते हुए चली। शोभायात्रा में समाज के महिला, पुरुष, बच्चे शामिल रहे। वहीं क्षमावणी के मौके पर समाजबंधुओं ने एक-दूसरे से सालभर की गई गलतियों के लिए क्षमा याचना मांगी।

