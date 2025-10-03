Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

बायपास पर रात को आया अजगर, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा

शहर के कोटा बायपास तिराहे पर बुधवार बीती देर रात्रि को एक अजगर नजर आने से क्षेत्र में दहशत फैल गई।

less than 1 minute read

बूंदी

image

pankaj joshi

Oct 03, 2025

बायपास पर रात को आया अजगर

कापरेन ट्रेक्टर के नीचे दबे अजगर को रेक्सयू करते वन विभाग के कर्मचारी व मौजूद भीड़।

कापरेन. शहर के कोटा बायपास तिराहे पर बुधवार बीती देर रात्रि को एक अजगर नजर आने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। मुख्य सड़क पर जा रहे ट्रैक्टर के नीचे अचानक करीब छह फीट लंबे अजगर को देख चालक वाहन छोड़ दूर जा खड़ा हुआ। कुछ ही देर में भीड़ जमा हो गई।बाद में सूचना पर वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया।

जानकारी अनुसार चालक ट्रैक्टर को लेकर जा रहा था। कुछ देर मेगा हाइवे पर ट्रैक्टर खड़ा किया था। इस दौरान हाइवे किनारे खड़े ट्रैक्टर के नीचे अजगर घुस गया। ट्रैक्टर चालक ने जैसे ही ट्रैक्टर आगे बढ़ाया तो अजगर ट्रैक्टर के पीछे के पहिये के नीचे दब गया, जिसे देखकर चालक दहशत में आ गया और ट्रैक्टर खड़ा कर दूर जा खड़ा हुआ। आसपास मौजूद लोगों में भी दहशत का माहौल बन गया और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

सूचना पर कापरेन पुलिस मौके पर पहुची।सूचना मिलने पर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व से वनपाल शैतान राम मौके पर पहुंचे। शैतानराम ने अजगर को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया। रेस्क्यू अभियान के दौरान लोग मोबाइल में इस दृश्य को कैद करते नजर आए।वनपाल शैतान राम ने बताया कि अजगर को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। सफल रेस्क्यू के बाद उसे सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Oct 2025 06:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / बायपास पर रात को आया अजगर, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

समारोह में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को नवाजा

समारोह में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को नवाजा
बूंदी

स्कूल व कार्यालय की मरम्मत के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत

स्कूल व कार्यालय की मरम्मत के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत
बूंदी

बापू के सत्य, अहिंसा और सद्भाव के सिद्धांतों का कराया स्मरण

बापू के सत्य, अहिंसा और सद्भाव के सिद्धांतों का कराया स्मरण
बूंदी

भगवान राम की निकाली सवारी, भस्म हुआ दशानन का अहंकार

भगवान राम की निकाली सवारी, भस्म हुआ दशानन का अहंकार
बूंदी

दीपावली से पहले राजस्थान को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, MP से इस टाइगर रिजर्व में आएंगे बाघ

खास खबर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.