बायपास पर रात को आया अजगर, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा

जानकारी अनुसार चालक ट्रैक्टर को लेकर जा रहा था। कुछ देर मेगा हाइवे पर ट्रैक्टर खड़ा किया था। इस दौरान हाइवे किनारे खड़े ट्रैक्टर के नीचे अजगर घुस गया। ट्रैक्टर चालक ने जैसे ही ट्रैक्टर आगे बढ़ाया तो अजगर ट्रैक्टर के पीछे के पहिये के नीचे दब गया, जिसे देखकर चालक दहशत में आ गया और ट्रैक्टर खड़ा कर दूर जा खड़ा हुआ। आसपास मौजूद लोगों में भी दहशत का माहौल बन गया और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।