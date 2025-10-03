बायपास पर रात को आया अजगर, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा

कापरेन ट्रेक्टर के नीचे दबे अजगर को रेक्सयू करते वन विभाग के कर्मचारी व मौजूद भीड़।
कापरेन. शहर के कोटा बायपास तिराहे पर बुधवार बीती देर रात्रि को एक अजगर नजर आने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। मुख्य सड़क पर जा रहे ट्रैक्टर के नीचे अचानक करीब छह फीट लंबे अजगर को देख चालक वाहन छोड़ दूर जा खड़ा हुआ। कुछ ही देर में भीड़ जमा हो गई।बाद में सूचना पर वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया।
जानकारी अनुसार चालक ट्रैक्टर को लेकर जा रहा था। कुछ देर मेगा हाइवे पर ट्रैक्टर खड़ा किया था। इस दौरान हाइवे किनारे खड़े ट्रैक्टर के नीचे अजगर घुस गया। ट्रैक्टर चालक ने जैसे ही ट्रैक्टर आगे बढ़ाया तो अजगर ट्रैक्टर के पीछे के पहिये के नीचे दब गया, जिसे देखकर चालक दहशत में आ गया और ट्रैक्टर खड़ा कर दूर जा खड़ा हुआ। आसपास मौजूद लोगों में भी दहशत का माहौल बन गया और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।
सूचना पर कापरेन पुलिस मौके पर पहुची।सूचना मिलने पर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व से वनपाल शैतान राम मौके पर पहुंचे। शैतानराम ने अजगर को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया। रेस्क्यू अभियान के दौरान लोग मोबाइल में इस दृश्य को कैद करते नजर आए।वनपाल शैतान राम ने बताया कि अजगर को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। सफल रेस्क्यू के बाद उसे सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया हैं।
