लाड़ो प्रोत्साहन योजना पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण में तंबाकू मुक्त विद्यालय का लिया संकल्प

बूंदी. पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को लाडो प्रोत्साहन योजना विषयक एक दिवसीय व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले के सभी राजकीय एवं निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी लाडो प्रोत्साहन योजना की तृतीय किश्त के लिए आवश्यक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी को विद्यालय स्तर तक प्रभावी रूप से पहुंचाना रहा।