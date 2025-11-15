Patrika LogoSwitch to English

लाड़ो प्रोत्साहन योजना पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण में तंबाकू मुक्त विद्यालय का लिया संकल्प

पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को लाडो प्रोत्साहन योजना विषयक एक दिवसीय व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Nov 15, 2025

लाड़ो प्रोत्साहन योजना पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण में तंबाकू मुक्त विद्यालय का लिया संकल्प

लाड़ो प्रोत्साहन योजना पर जिला स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण को सम्बोधित करते वक्ता।

बूंदी. पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को लाडो प्रोत्साहन योजना विषयक एक दिवसीय व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले के सभी राजकीय एवं निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी लाडो प्रोत्साहन योजना की तृतीय किश्त के लिए आवश्यक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी को विद्यालय स्तर तक प्रभावी रूप से पहुंचाना रहा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यक्रम अधिकारी एवं डाइट बूंदी के प्रभागाध्यक्ष सीएमडीई जयप्रकाश त्रिपाठी ने लाड़ो योजना की पृष्ठभूमि, उद्देश्य एवं वर्तमान चरण की आवश्यकताओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शाला दर्पण एवं पीएसपी पोर्टल पर छात्रा संबंधी प्रत्येक प्रविष्टि का सही और समय पर अपडेट होना बेहद आवश्यक है, ताकि किसी भी पात्र बालिका को योजना का लाभ प्राप्त करने में बाधा न आए।

सीडीईओ बूंदी कुंज बिहारी भारद्वाज ने कहा कि लाड़ो योजना राजस्थान सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को सशक्त करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा एक प्रभावी प्रयास है। उन्होंने सभी प्रधानाचार्यों से आग्रह किया कि वे अपने विद्यालयों की सभी पात्र बालिकाओं की सूची तैयार कर शीघ्रता से शाला दर्पण पर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करवाएं, जिससे तृतीय किश्त में किसी भी छात्रा का नाम छूटने न पाए।

अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) यशवंत शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न शैक्षिक और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सही क्रियान्वयन तभी संभव है जब विद्यालय स्तर पर प्रशासनिक व तकनीकी कार्य समय पर और सटीक रूप से किए जाए।

कार्यक्रम के दौरान डाइट बूंदी के प्रधानाचार्य राजेंद्र शर्मा ने तंबाकू और नशे से संबंधित सभी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का संकल्प दिलवाया। प्रधानाचार्य राजेंद्र कुमार माथुर द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर महिला अधिकारीता विभाग से विनीता अग्रवाल एवं अक्षिता मिश्रा, सीएमएचओ कार्यालय से देवेंद्र ङ्क्षसह, सीएमएचओ बूंदी कार्यालय से डॉ. कमलेश शर्मा, जिला सांख्यिकी अधिकारी सत्यवान शर्मा, तथा नोडल अधिकारी देवेंद्र की उपस्थिति रही।

15 Nov 2025 12:23 pm

