मोरड़ी की छतरी तक व कालदां के जंगलों में बाघों की मॉनिटरिंग के लिए बनेगा ट्रेक

वन विभाग ने टाइगर रिजर्व क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग-52 स्थित टनल के पास 18 हेक्टेयर वन क्षेत्र को नगर वन के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत कांटी अस्तोली वन खण्ड में टनल के बाहर कोटा की ओर के बूंदी शहर के नजदीकी जंगल को चुना गया है। वन विभाग ने पूर्व में यहां नगर वन विकसित करने के प्रस्ताव भेजे थे। जिस पर कुछ संसोधन के बाद कार्यों को अंतिम रूप देकर विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। उमीद है कि जल्दी ही शहर के लोगों को घूमने के लिए शुद्ध प्राकृतिक वातावरण का नया ऑक्सीजोन मिलेगा।