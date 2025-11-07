Patrika LogoSwitch to English

सरकारी कार्यालय में लगाया वार्ड का सफाई कर्मचारी, आक्रोशित लोगों ने झाडूृ लगाकर जताया विरोध

शहर के वार्ड संख्या-7 के बाशिदों ने वार्ड में सफाई कर्मचारी के नहीं होने पर गुरूवार को कलक्ट्रेट पहुंचकर हाथों में झाडू लेकर कलक्ट्रेट परिसर की सफाई कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल कलक्टर से मिला और प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिग्रहीत महिला सफाई कर्मचारी को रिलीव कर वापस वार्ड में लगाने की मांग उठाई।

बूंदी

Nov 07, 2025

सरकारी कार्यालय में लगाया वार्ड का सफाई कर्मचारी, आक्रोशित लोगों ने झाडूृ लगाकर जताया विरोध

बूंदी जिला कलक्ट्रेट परिसर में झाडू लगाकर विरोध प्रदर्शन करते पार्षद व अन्य।

बूंदी. शहर के वार्ड संख्या-7 के बाशिदों ने वार्ड में सफाई कर्मचारी के नहीं होने पर गुरूवार को कलक्ट्रेट पहुंचकर हाथों में झाडू लेकर कलक्ट्रेट परिसर की सफाई कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल कलक्टर से मिला और प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिग्रहीत महिला सफाई कर्मचारी को रिलीव कर वापस वार्ड में लगाने की मांग उठाई।

पार्षद प्रेमप्रकाश का कहना है कि कुछ दिनों पूर्व वार्ड संख्या-7 की सफाई कर्मचारियों का स्थानांतरण वार्ड 6 में कर दिया गया ओर उस वार्ड के कर्मचारियों का स्थानांतरण वार्ड 7 में कर दिया गया था। उसके बाद सफाई कर्मचारी द्वारा वार्ड 7 में सफाई का कार्य शुरू नहीं किया ओर उक्त सफाई कर्मचारी ने अपने रिश्तेदार जो प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में कार्यरत है उससे मिलकर आदेश कराकर कार्यालय में अधिग्रहित करवा लिया।

सफाई कर्मचरी नहीं होने से वार्ड में सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है। अधिकारियों ने शीघ्र सफाई कर्मचारी लगाने का आश्वासन भी दिया, लेकिन अभी तक कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं लगाया गया। इससे आक्रोशित वार्ड के लोगों ने कलक्ट्रेट परिसर व प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय के बाहर झाडू लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्र के एडवोकेट अनुराग शर्मा, अमित ङ्क्षनबार्क, देवराज गोचर, अजय सोलंकी, बृजमोहन गर्ग, कैलाश गुप्ता व पूर्व पार्षद विश्वनाथ शृंगी आदि ने विरोध जताते हुए वार्ड में सफाई कर्मचारी लगाने की मांग की है।

प्रपत्र वितरण के कार्य में तेजी लाने के लिए दिए बीएलओ को निर्देश
बूंदी. जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) अक्षय गोदारा ने हिण्डोली विधानसभा क्षेत्र में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य का बुधवार को औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंचकर कार्य का जायजा लिया और बूथ लेवल अधिकारियों को प्रपत्र वितरण के कार्य में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने तालाब गांव, सथूर और बड़ानयागांव में बीएलओ और सुपरवाइजरों द्वारा घर-घर जाकर किए जा रहे पते और पात्रता के सत्यापन कार्य का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि आमजन को मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के तहत किए जा रहे कार्यों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए। उन्होंने मैङ्क्षपग कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इस कार्य में विशेष प्रयास करते हुए और गति बढ़ाई जाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या अधिक है, वहां अन्य कार्मिकों की मदद लेकर प्रपत्र वितरण के कार्य को गति दी जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि एसआईआर कार्य में अर्जित प्रगति को नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट (आदिनांक) किया जाएं। हिण्डोली उपखंड अधिकारी शिवराज मीणा भी जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ मौजूद रहें।

07 Nov 2025 12:31 pm

बूंदी

