सरकारी कार्यालय में लगाया वार्ड का सफाई कर्मचारी, आक्रोशित लोगों ने झाडूृ लगाकर जताया विरोध

प्रपत्र वितरण के कार्य में तेजी लाने के लिए दिए बीएलओ को निर्देश

बूंदी. जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) अक्षय गोदारा ने हिण्डोली विधानसभा क्षेत्र में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य का बुधवार को औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंचकर कार्य का जायजा लिया और बूथ लेवल अधिकारियों को प्रपत्र वितरण के कार्य में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने तालाब गांव, सथूर और बड़ानयागांव में बीएलओ और सुपरवाइजरों द्वारा घर-घर जाकर किए जा रहे पते और पात्रता के सत्यापन कार्य का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि आमजन को मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के तहत किए जा रहे कार्यों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए। उन्होंने मैङ्क्षपग कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इस कार्य में विशेष प्रयास करते हुए और गति बढ़ाई जाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या अधिक है, वहां अन्य कार्मिकों की मदद लेकर प्रपत्र वितरण के कार्य को गति दी जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि एसआईआर कार्य में अर्जित प्रगति को नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट (आदिनांक) किया जाएं। हिण्डोली उपखंड अधिकारी शिवराज मीणा भी जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ मौजूद रहें।