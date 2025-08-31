बाढ़ से हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर टावर पर चढ़ा युवक

देई. कस्बे में स्थित पुरानी मस्जिद के सामने स्थित मोबाइल टावर पर शनिवार को बाढ़ से हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर युवक टावर पर चढ़ गया। सूचना पर नायब तहसीलदार व पुलिस मौके पर पहुंचे।

जानकारी अनुसार घाणा मोहल्ला व कोली मोहल्ले में बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा नहीं मिलने से आक्रोशित होकर नशे में धुत होकर कोली मोहल्ला निवासी कमल महावर (37) पुत्र प्रभुलाल सुबह करीब साढ़े 11 बजे लेकर टावर पर चढ़ गया। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार लीलाधर चौहान ने समझाइश कर युवक को टावर पर से नीचे उतारा। युवक एक घंटे तक टावर पर रहा। इस दौरान देखने वालों की भीड जमा हो गई। युवक ने बताया कि बाढ़ से उसका घर क्षतिग्रस्त हो गया। घर में गेहूं,खाने पीने का सामान खराब हो गया और बच्चे बाढ में बह रहे थे, जिन्हे बडी मुश्किल से बचाया गया। बाबा रामदेवजी का मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। पांच घंटे तक बाढ के पानी में बैठे रहे, लेकिन प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। इसलिए मुआवजे की मांग को लेकर टावर पर चढा था। इस बारे में देई नायब तहसीलदार लीलाधर चौहान ने बताया कि प्रशासन ने अतिवृष्टि से हुए नुकसान के लिए नगरपालिका में शिविर आयोजित किया है, जिसमें आवेदन करने पर सर्वे करने आएंगे और सर्वे रिपोर्ट भेजी जाएगी। हेडकांस्टेबल हेमराज ने बताया कि मुआवजे की मांग को लेकर चढे युवक को समझाइश कर नीचे उतार लिया है। युवक को पाबंद किया गया है।