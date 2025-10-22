आधार में संशोधन हुआ महंगा, बच्चों को मिली राहत

बूंदी. आधार हर सरकारी और प्राइवेट काम के लिए जरूरी हो चुका है। ऐसे में अब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड से जुड़ी संशोधन सेवाओं के शुल्क में वृद्धि की है। अब आधार कार्ड में नाम, पता, फोटो, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या ई-मेल जैसी जानकारी अपडेट कराने के लिए आमजन को पहले की तुलना में ज्यादा राशि चुकानी होगी। साथ ही घर बैठे आधार सेवा लेने पर भी अतिरिक्त भुगतान करना होगा। नया नियम 30 सितंबर 2028 तक प्रभावी रहेगा, जिसके चलते अब आधार कार्ड में किसी भी तरह का बदलाव करवाने के लिए पहले की अपेक्षा 10 से 25 रुपए तक का अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। यानि अब आधार अपडेशन कराना महंगा हो गया है।