प्रदेश में 23 साल बाद फिर से मत्स्य पालन विभाग संभालेगा जिम्मेदारी, करेगा ठेके

बूंदी. प्रदेश में मत्स्य पालन विभाग 23 सालों बाद फिर से तालाबों की जिम्मेदारी संभालेगा और ठेके भी करेगा। इससे पूर्व सिंचाई विभाग ही इन तालाबों की सुध लेता रहा, लेकिन सरकार ने अब मत्स्य पालन के होने वाले सभी ठेके विभाग को ही सौंप दिए। ऐसे में मत्स्य पालन की जिम्मे तालाबों की बागड़ोर रहेगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार पांच लाख से अधिक के ठेके ही विभाग करता है, शेष ठेके पंचायत राज विभाग के माध्यम से होते थे। विभाग की ओर से अगले साल से सभी ठेके ऑनलाइन किए जाएंगे। प्रदेश के 2400 से अधिक जलाशयों में मत्स्य पालन हो रहा है। अधिकांश ऑफलाइन ही टेंडर होते है। वर्ष 2003 तक मत्स्य पालन ही तालाबों की जिम्मेदारी संभालता था, उसके बाद सरकार ने सभी तालाबों की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग को सौंप दी। ऐसे में सरकार ने फिर तालाबों के टेंडर की जिम्मेदारी मत्स्य पालन विभाग को दी गई है।