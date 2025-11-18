फिजां में 5 साल बाद फिर गूंजा कुरजां का कलरव

जिले के प्रमुख वेट-लेंड बरधा सहित सभी बांधों व तालाबों पर प्रवासी व अन्तरप्रवासी पक्षी बड़ी संख्या में पहुंचे है। इनमें चीन-मंगोलिया जैसे ठंडे प्रदेशों में बर्फबारी शुरू होने के साथ आने वाले डेमोसाइल क्रेन या कुरजां पक्षियों के अलावा बार-हेडेड गूज व ग्रे- लेग गूज भी शामिल है। यूरोप महाद्वीप से आने वाले यूरोपियन पिनटेल व नोर्थन शोवलर भी बूंदी के अधिकांश जल-स्रोतों पर दस्तक दे चुके है। इसी प्रकार गुजरात में कच्छ के रण से आने वाले अन्तरप्रवासी ग्रेटर-फ्लेङ्क्षमगो व जिले के बरधा बांध तक सिमटे सारस पक्षी भी आकर्षण का केंद्र बने हुए है।