खेलकूद प्रतियोगिताओं से हुआ अग्रसेन जयंती महोत्सव का आगाज

बूंदी. अग्रसेन जयंती महोत्सव का रविवार को सुबह समाज के लोगों द्वारा ध्वजारोहण के साथ अग्रसेन जयंती महोत्सव का आगाज हुआ और खेल कूद प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई, जिसमें 100 मीटर दौड़ , 200 मीटर दौड़, तीन टांग , सरप्राईज गेम, खो-खो, कबड्डी , प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई, जिसमें अग्रवाल पंचायत अध्यक्ष आनंदीलाल अग्रवाल, मनोज जिन्दल, राजेश गर्ग, सुबोध गर्ग , बृजमोहन गर्ग, टीकम चंद जैन , विरेन्द्र गर्ग, अमन ङ्क्षजदल, गौरव गोयल आदि ने सहयोग किया।

युवा मंडल से महामंत्री राजकुमार गोयल ने देते हुए बताया कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में 50 मीटर दौड़ बालक में मानविक गोयल प्रथम 100 मीटर दौड़ के विभिन्न वर्ग में में वैभव गोयल, राधे गोयल, रिद्धि अग्रवाल व अरङ्क्षवद गोयल प्रथम रहे।200 मीटर दौड़ में अनुज अग्रवाल पूनम अग्रवाल प्रथम रहे तीन टांग दौड़ में अदिति गर्ग, आस्था गर्ग, रेवांश ङ्क्षजदल, सार्थक जैन, रिद्धि मंगल, पूनम अग्रवाल, गौरव गोयल, अनुज गर्ग प्रथम रहे। बैलून रेस में अनीता जैन, पूनम जैन प्रथम रहे। रिले रेस में देवित गर्ग, दश अग्रवाल, रिद्धि अग्रवाल, पूनम अग्रवाल प्रथम रहे।रस्सा कशी में सोनम गर्ग की टीम प्रथम रही।खो खो में पूनम की टीम प्रथम रही कबड्डी में मनन गर्ग व नितेश गोयल की टीम प्रथम रही।