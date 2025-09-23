अग्रसेन महाराज की निकाली शोभायात्रा,विजेताओं को किया पुरस्कृत

बूंदी. अग्रसेन महाराज की 5151 वी जयंती महोत्सव पर सोमवार को अग्रवाल समाज की ओर से शहर में शोभायात्रा निकाली गई। दोपहर बाद यहां चैनराय जी का कटला स्थित चारभुजा मंदिर में महालक्ष्मी एवं अग्रसेन महाराज का हवन वैदिक मंत्रों के साथ सम्पन्न किया। इसके बाद महाराजा अग्रसेन की शोभायात्रा रवाना हुई, जिसमें घोड़े, बग्गी, श्री राम दरबार की झांकी, महाराज अग्रसेन की बग्गी ठाकुर जी की पालकी में जयकारों के साथ चल रही थी। शहर के प्रमुख बाजारों से होते हुए सिलोर रोड स्थित अग्रसेन सेवा सदन पर पहुंचकर सभा में तब्दिल हुई। मार्ग में समाज के लोगों ने जगह-जगह पर 21 तोरण द्वार बना कर पुष्पवर्षा के साथ विभिन्न खाद्य व पेय पदार्थ पिलाया। शोभायात्रा में अग्रसेन का विमान को समाज बंधु लेकर चल रहे थे। महिलाएं गीत गाते हुए चली। युवा मंडल महामंत्री राजकुमार गोयल ने बताया की 10 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम चले।