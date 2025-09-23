Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

अग्रसेन महाराज की निकाली शोभायात्रा,विजेताओं को किया पुरस्कृत

अग्रसेन महाराज की 5151 वी जयंती महोत्सव पर सोमवार को अग्रवाल समाज की ओर से शहर में शोभायात्रा निकाली गई। दोपहर बाद यहां चैनराय जी का कटला स्थित चारभुजा मंदिर में महालक्ष्मी एवं अग्रसेन महाराज का हवन वैदिक मंत्रों के साथ सम्पन्न किया।

बूंदी

Narendra Agarwal

Sep 23, 2025

अग्रसेन महाराज की निकाली शोभायात्रा,विजेताओं को किया पुरस्कृत
बूंदी. अग्रसेन जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभायात्रा में शामिल समाज के पुरुष, महिलाएं व देवविमान।

बूंदी. अग्रसेन महाराज की 5151 वी जयंती महोत्सव पर सोमवार को अग्रवाल समाज की ओर से शहर में शोभायात्रा निकाली गई। दोपहर बाद यहां चैनराय जी का कटला स्थित चारभुजा मंदिर में महालक्ष्मी एवं अग्रसेन महाराज का हवन वैदिक मंत्रों के साथ सम्पन्न किया। इसके बाद महाराजा अग्रसेन की शोभायात्रा रवाना हुई, जिसमें घोड़े, बग्गी, श्री राम दरबार की झांकी, महाराज अग्रसेन की बग्गी ठाकुर जी की पालकी में जयकारों के साथ चल रही थी। शहर के प्रमुख बाजारों से होते हुए सिलोर रोड स्थित अग्रसेन सेवा सदन पर पहुंचकर सभा में तब्दिल हुई। मार्ग में समाज के लोगों ने जगह-जगह पर 21 तोरण द्वार बना कर पुष्पवर्षा के साथ विभिन्न खाद्य व पेय पदार्थ पिलाया। शोभायात्रा में अग्रसेन का विमान को समाज बंधु लेकर चल रहे थे। महिलाएं गीत गाते हुए चली। युवा मंडल महामंत्री राजकुमार गोयल ने बताया की 10 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम चले।

विजेताओं को किया सम्मान
आयोजन से जुड़े शुभम गोयल व उपाध्यक्ष लोकेश गर्ग ने बताया कि शोभायात्रा सेवा सदन पहुंचने पर अग्रसेन महाराज व ठाकुर जी की आरती की प्रश्चात सभा का आयोजन हुआ। सभा की अध्यक्षता समाज अध्यक्ष अजय गोयल ने की, जिन्होंने समाज के प्रतिभाशाली युवक-युवतियों को परितोषित वितरण किया। समाज संरक्षक आनंदीलाल अग्रवाल, गिरधर गोपाल अग्रवाल, बृजमोहन गर्ग, दुर्गाशंकर गर्ग, नोरतमल अग्रवाल, महिला मंडल अध्यक्ष रिया गोयल, राजकुमार गोयल आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। संचालन अविनाश गोयल ने किया।

देई. कस्बे में सोमवार को अग्रेसन जयंती पर देई अग्र समाजबंधुओं ने शोभायात्रा निकाली। बांसी रोड स्थित अग्रवाल धर्मशाला से शोभायात्रा प्रारम्भ हुई और मुख्य बाजार,गढ़ चौक,सदर बाजार,बड़ा जैन मंदिर,लोहडी चौहटी, घास का दरवाजा,बूंदी रोड,विवेकानन्द सर्किल होते हुए वापस धर्मशाला में पहुंचा। यात्रा मेंं आगे की ओर घोडियों पर सवार श्रद्धालु धर्मध्वज पताका लिए चल रहे थे, जिनके पीछे अग्रवाल समाज के गौत्रो की झांकिया व अग्रसेन महाराज की झांकियां चल रही थी।जगह जगह पर लोगों ने महाराज की पूजा अर्चना की।

केशवरायपाटन. अग्रवाल समाज के तत्वावधान में अग्रसेन जयंती मनाई गई। इस अवसर पर शहर में शोभायात्रा निकाली गई। जयंती पर गोपालदास मन्दिर पर रामायण पाठ की पूर्णाहुति के बाद शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में झांकी व भगवान का विमान शामिल था। मंदिर से शुरू हुई शोभायात्रा यात्रा केशव मंदिर मार्ग, मुख्य बाजार होती हुई मंदिर पहुंची। शोभायात्रा के बाद अग्रवाल मैरिज गार्डन में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। समारोह में विजेताओं को पुरस्कृत कर समाज के वरिष्ठ जनों ओर प्रतिभाओं को सम्मानित किया।

लाखेरी. अग्रसेन जयंती पर बैंड-बाजों की धुनों के बीच नगर शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा मुख्य बस स्टैंड, विजय द्वार, पुराना पुलिस थाना, उपखंड कार्यालय, जैन मंदिर होते हुए गांधीपुरा से गणतंत्र स्थान पर पहुंची। यहां आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों की प्रस्तुतियों और समाज की प्रतिभाओं ने समां बांध दिया। प्रतिभागियों को सम्मानित किया।

सुमेरगंज मंडी.अग्रसेन जयंती पर जुलूस मंदिर श्री राधा कृष्ण से शुरू होकर सदर बाजार होते हुए रेलवे स्टेशन पहुं,चा वहां से वापस सदर बाजार होते हुए अग्रवाल धर्मशाला पर पहुंचा। जुलूस में सभी समाज बंधु अग्रसेन महाराज की जय बोलते हुए निकले।

कापरेन. अग्रवाल समाज कापरेन के तत्वावधान में शहर में शोभायात्रा निकाली और भजन कीर्तन किए। समाज बन्धु सुबह मुख्य बाजार स्थित अग्रवाल समाज मन्दिर पर एकत्रित हुए और सामूहिक रामायण पाठ किया। दोपहर बाद समाज बंधुओं ने अग्रसेन महाराज के के सजे धजे रथ,बैण्ड बाजों के साथ शहर में शोभायात्रा निकाली। शोभायात्रा शहर के चौमुखा बाजार, साइकिल चौक,शक्ति चौराहा, अस्पताल चौराहा, गांधी प्याऊ, धूमेश्वर महादेव मंदिर, जैन मंदिर,आदि मुख्य मार्गो से होते हुए वापस अग्रसेन मन्दिर पहुंची। शोभायात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने महाराज अग्रसेन के दर्शन कर श्रीफल चढ़ाया और आशीर्वाद लिया।

Published on:

23 Sept 2025 11:41 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / अग्रसेन महाराज की निकाली शोभायात्रा,विजेताओं को किया पुरस्कृत

