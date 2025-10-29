Patrika LogoSwitch to English

जीवन में शिक्षा के साथ अध्यात्म का ज्ञान होना भी जरूरी

शहर के नैनवां रोड स्थित जवाहर नगर हॉउसिंग बोर्ड बालाजी मंदिर परिसर में सर्व धर्म प्रेमियों के तत्वावधान में आयोजित की जा रही सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा व एकादशी व्रत उद्यापन के दूसरे दिन कथा वाचक संत शिवमुनि ने कहा कि जब अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब भागवत कथा का लाभ प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

Oct 29, 2025

जीवन में शिक्षा के साथ अध्यात्म का ज्ञान होना भी जरूरी

बूंदी. शहर के नैनवां रोड स्थित जवाहर नगर हॉउसिंग बोर्ड बालाजी मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालु।

बूंदी. शहर के नैनवां रोड स्थित जवाहर नगर हॉउसिंग बोर्ड बालाजी मंदिर परिसर में सर्व धर्म प्रेमियों के तत्वावधान में आयोजित की जा रही सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा व एकादशी व्रत उद्यापन के दूसरे दिन कथा वाचक संत शिवमुनि ने कहा कि जब अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब भागवत कथा का लाभ प्राप्त करने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि जीवन में शिक्षा से प्राप्त डिग्रियों के साथ-साथ आध्यात्मिकता का स्वरूप होना जरूरी है। इसी के साथ कहा कि मनुष्य को अपने कर्मों से अच्छा होना बहुत जरूरी है। आगे उन्होंने कहा कि जीते जी मुक्त होना संतों से सीखें, हर हाल में खुश रहना है तो संतों से सीखें। कथा में उन्होंने भागवत का महत्व बताते हुए कहा कि भागवत सुनने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। उन्होंने कहा कि भागवत मोक्ष का साधन हैं पापों का नाश करता है। इस अवसर पर भजनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। सभी श्रद्धालुओं ने संत जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर पंडित भरत चौबे, समाजसेवी टीकम जैन, छीतर ङ्क्षसह कश्यप, रामप्रकाश, सुरेश, रमेश भारद्वाज, रमेश गहलोत, कैलाश शर्मा, मुकेश कश्यप, महावीर जैन, सुरेंद्र शर्मा, महेश कश्यप, दिनेश कश्यप, कपूरी देवी, सविता, मन्जू जैन, मीनाक्षी गौड़ सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे।

गोपाष्टमी और अक्षय नवमी पर होंगे विविध आयोजन
बूंदी. सनातन धर्म के पवित्र त्योहारों गोपाष्टमी और अक्षय नवमी के पावन अवसर
पर 30 व 31 अक्टूबर को शहर के तिलक चौक स्थित श्री चारभुजा नाथ मंदिर में विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। चारभुजा विकास समिति के अध्यक्ष पुरुषोत्तम पारीक और वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक गर्ग ने बताया कि गोपाष्टमी एवं अक्षय नवमी के दिन प्रात: 5 बजकर 45 मिनट पर मंगला आरती होगी। इस दौरान भगवान चारभुजा नाथ के विशेष शृंगार के दर्शन होंगे। पुजारी पंडित गणेश शर्मा द्वारा महाआरती की जाएगी, जिसके बाद सभी भक्तों को केसर पिस्ता युक्त दूध और पंचमेवा का प्रसाद वितरित किया जाएगा।समाजसेवी विनोद न्याति ने बूंदी की सनातन धर्म प्रेमी जनता से अनुरोध किया है कि गोपाष्टमी और अक्षय नवमी दोनों ही त्योहार अक्षय फल देने वाले माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि जन-जन के आराध्य चारभुजा नाथ की प्रतिमा अलौकिक एवं चमत्कारिक है और इसके दर्शन मात्र से ही कृपा बरसती है।

