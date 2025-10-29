जीवन में शिक्षा के साथ अध्यात्म का ज्ञान होना भी जरूरी

बूंदी. शहर के नैनवां रोड स्थित जवाहर नगर हॉउसिंग बोर्ड बालाजी मंदिर परिसर में सर्व धर्म प्रेमियों के तत्वावधान में आयोजित की जा रही सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा व एकादशी व्रत उद्यापन के दूसरे दिन कथा वाचक संत शिवमुनि ने कहा कि जब अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब भागवत कथा का लाभ प्राप्त करने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि जीवन में शिक्षा से प्राप्त डिग्रियों के साथ-साथ आध्यात्मिकता का स्वरूप होना जरूरी है। इसी के साथ कहा कि मनुष्य को अपने कर्मों से अच्छा होना बहुत जरूरी है। आगे उन्होंने कहा कि जीते जी मुक्त होना संतों से सीखें, हर हाल में खुश रहना है तो संतों से सीखें। कथा में उन्होंने भागवत का महत्व बताते हुए कहा कि भागवत सुनने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। उन्होंने कहा कि भागवत मोक्ष का साधन हैं पापों का नाश करता है। इस अवसर पर भजनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। सभी श्रद्धालुओं ने संत जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर पंडित भरत चौबे, समाजसेवी टीकम जैन, छीतर ङ्क्षसह कश्यप, रामप्रकाश, सुरेश, रमेश भारद्वाज, रमेश गहलोत, कैलाश शर्मा, मुकेश कश्यप, महावीर जैन, सुरेंद्र शर्मा, महेश कश्यप, दिनेश कश्यप, कपूरी देवी, सविता, मन्जू जैन, मीनाक्षी गौड़ सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे।