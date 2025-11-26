Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

कमलेश्वर महादेव मार्ग के नाले पर 55 करोड़ की लागत से बनेगा ओवरब्रिज

क्षेत्र के कमलेश्वर महादेव मंदिर जाने वाले मार्ग पर रेलवे नाले पर वर्षों पुरानी चली आ रही समस्या से अब ओवर ब्रिज बनने के बाद क्षेत्र की जनता को समस्या से निजात मिलेगी।

बूंदी

image

pankaj joshi

Nov 26, 2025

कमलेश्वर महादेव मार्ग के नाले पर 55 करोड़ की लागत से बनेगा ओवरब्रिज

कमलेश्वर महादेव मार्ग के नाले पर 55 करोड़ की लागत से बनेगा ओवरब्रिज

इंद्रगढ़. क्षेत्र के कमलेश्वर महादेव मंदिर जाने वाले मार्ग पर रेलवे नाले पर वर्षों पुरानी चली आ रही समस्या से अब ओवर ब्रिज बनने के बाद क्षेत्र की जनता को समस्या से निजात मिलेगी। बारिश में पानी भरा रहने से सुमेरगंज मंडी क्षेत्र के लोगों को बारिश के दिनों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था।

रोजगार बढ़ेंगे
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निजी सचिव हरिनंदन कहार पापड़ा गांव में कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं को जानकारी देते हुए बताया कि कमलेश्वर महादेव मंदिर मार्ग पर स्थित रेलवे नाले पर 55 करोड रुपए की स्वीकृति जारी हो गई है। 55 करोड रुपए की लागत से ओवर ब्रिज का निर्माण होगा। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निजी सचिव ने कार्यक्रम में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का कट दौलतपुरा के यहां दिया जाएगा। दौलतपुरा गांव के पास एक्सप्रेस वे का कट देने से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ेंगे।

श्रद्धालुओं को होती थी परेशानी
कमलेश्वर महादेव मंदिर मार्ग पर रेलवे नाले में पानी भरा रहने से श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस समस्या को देखते हुए इंद्रगढ़ भाजपा प्रतिनिधिमंडल, भाजपा ग्रामीण प्रतिनिधि मंडल, क्षेत्र गणमान्य लोगों ने कई बार राज्य सरकार, लोकसभा अध्यक्ष व उच्च अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवा कर समस्या को दूर करने की मांग की थी यह मांग कई वर्षों से चली आ रही थी।

पूर्व में हो चुकी दुर्घटनाएं
कमलेश्वर महादेव मंदिर जाने वाले मार्ग पर रेलवे नाले की ऊंचाई कम होने से नाले में पानी भरा रहता है। पानी भरा रहने से गहरे गड्ढे नजर नहीं आते है और कई वाहन चालक तो दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। नाले में पानी भरा रहने से मजबूर होकर मोटरसाइकिल चालकों को वाहन निकालने पड़ते हैं। पूर्व में कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। कहीं वाहन चालक गिरकर चोटिल हो चुके।

ग्रामीणों में खुशी की लहर
कमलेश्वर महादेव मंदिर जाने वाले मार्ग पर स्थित रेलवे नाले पर कई वर्षों से ओवरब्रिज बनाने की मांग चल रही थी। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने कई बार ओवर ब्रिज बनाने की मांग को लेकर भाजपा जनप्रतिनिधियों व संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया था। रेलवे नाले पर ओवर ब्रिज बनने की घोषणा के बाद क्षेत्र वासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी।

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

