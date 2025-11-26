कमलेश्वर महादेव मार्ग के नाले पर 55 करोड़ की लागत से बनेगा ओवरब्रिज

रोजगार बढ़ेंगे

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निजी सचिव हरिनंदन कहार पापड़ा गांव में कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं को जानकारी देते हुए बताया कि कमलेश्वर महादेव मंदिर मार्ग पर स्थित रेलवे नाले पर 55 करोड रुपए की स्वीकृति जारी हो गई है। 55 करोड रुपए की लागत से ओवर ब्रिज का निर्माण होगा। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निजी सचिव ने कार्यक्रम में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का कट दौलतपुरा के यहां दिया जाएगा। दौलतपुरा गांव के पास एक्सप्रेस वे का कट देने से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ेंगे।