सडक़ निर्माण का काम शुरू नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने किया बूंदी नमाना मार्ग जाम

कुछ देर बाद बूंदी तहसीलदार भी मौके पर पहुंच गए। दोनों ने ग्रामीणों को जाम हटाने के लिए समझाइश की, लेकिन जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग अभियंता मौके पर आकर आश्वासन दे कि सडक़ निर्माण कार्य कब शुरू होगा, तब ही जाम हटाया जाएगा। करीब 11:45 के लगभग पीपीपी मोड के अधिशासी अभियंता मुकेश गोचर धरना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की, लेकिन ग्रामीण एक निश्चित तारीख पर निर्माण कार्य शुरू करवाने की मांग करने लगे। इस पर गोचर ने कहा कि 15 नवंबर से काम शुरू करवा दिया जाएगा। आश्वासन देने के बाद ग्रामीणों ने जाम को हटाया और रास्ता बहाल किया। 2 घंटे जाम लगने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई