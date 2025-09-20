चतुर्थ श्रेणी की नौकरी के लिए दी परीक्षा, सुरक्षा जांच के बाद मिला प्रवेश

बूंदी. तीन दिनों तक चलने वाली चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा-2024 शुक्रवार से शुरु हुई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से आयोजित परीक्षा जिले के 19 परीक्षा केन्द्रों में दो पारियों में चली।

चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सुरक्षा जांच इतनी कड़ी थी की अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए कड़े नियमों से होकर गुजरना पड़ा। पहली पारी में कुल 7 हजार 8 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इसमें से 6 हजार 408 उपस्थित रहे व 600 अनुपस्थित रहे। उपस्थिति का प्रतिशत 91.44 रहा। दूसरी पारी में भी 7 हजार 8 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इसमें से 6 हजार 427 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। जबकि 581 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। उपस्थित का प्रतिशत 91.71 रहा।

परीक्षा समन्वयक रवि वर्मा ने बताया कि जिले में परीक्षा सुचारू एवं शांतिपूर्ण संपन्न हुई। प्रत्येक केंद्र पर एक व निजी परीक्षा केंद्र पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए।परीक्षा केंद्र से लौटे छात्र-छात्राओं ने बताया कि पेपर अच्छा आया ना ज्यादा कठिन ना ज्यादा सरल।

हालाकि कुछ अभ्यर्थियो के चेहरे पर मुस्कान देखी गई। परीक्षा छूटने के बाद बस स्टैंड में आने-जाने वाले अभ्यर्थियों की भीड़ लगी रही। शनिवार को भी परीक्षा आयोजित होगी।