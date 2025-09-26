जिला स्तरीय रोजगार उत्सव में 222 युवाओं को सौंपे नियुक्ति-पत्र

जिला स्तरीय रोजगार उत्सव के दौरान बूंदी जिले के विभिन्न विभागों के 222 नव-नियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति आदेश तथा वेलकम किट प्रदान किए गए। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. रामलाल मीणा ने बताया कि कार्यक्रम में पशु परिचर 88, कनिष्ठ अनुदेश 49, अध्यापक लेवल द्वितीय 9, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत 11, कनिष्ठ अभियंता जल संसाधन 5, कनिष्ठ अभियंता 16, वनरक्षक एक, राजस्थान राज्?य प्रदूषण मंडल बूंदी एक, सूचना सहायक 2, कनिष्ठ लिपिक व सिंचाई विभाग के 40 कुल 222 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति आदेश दिए गए। साथ ही इस दौरान पशुपालन विभाग द्वारा मंगला पशु बीमा योजना के तहत लाभार्थियों को बीमा पॉलिसी का वितरण भी किया गया।