सिद्ध भगवान के भक्ति पूर्वक चढ़ाया अर्घ्य

उन्होंने कहा कि स्नान करने से मनुष्य तो शुद्ध हो जाता है,लेकिन मन शुद्ध नहीं होता और ना ही मन को शांति मिलती है। भगवान के अभिषेक व शांतिधारा करने से कर्मों की निर्जरा होती है तथा मन में भी प्रसन्नता रहती है। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित प्रतिमाओं का जिस पानी से अभिषेक व शांतिधारा होती वह पानी पानी न रहकर गंदोदक का रूप ले लेता है और उस गंदोदक को लगाने से कई तरह के रोग मिट जाते हैं और मन में शांति की अनुभूति होती है। इससे पूर्व मुनि वैराग्य सागर महाराज ने कहा कि घर पर आए हुए अतिथियों का भाव पूर्वक सम्मान करने से वहीं फल मिलता है,जो भगवान के अभिषेक पूजन करने से मिलता है।