धूप खिलते ही खेतों से उठने लगी दुर्गंध, पशु भी नहीं खा रहे चारा

जानकारी अनुसार क्षेत्र में खरीफ के इस सीजन में तीन माह से हो रही बारिश से किसानों के खेतों में लंबे समय से बरसाती पानी भरा रहने से ताल-तलैया का रूप ले रखा है। बारिश का पानी व अन्य नालो व दूर तक के नाले में आए उफान से खेत तरबतर हो चुके थे। अब दो दिन से निकल रही धूप से खेतों में फसलें गलने से इस समय बदबू आने लगी है। क्षेत्रीय किसानों का कहना है कि इस सीजन की फसलें बर्बाद हुई, वह देख ली। पर अब पशुओं के लिए खिलाने व पेट भरने के लिए चारा तक नहीं बचा है।