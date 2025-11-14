अटरू ने 3-1 से दर्ज की खिताबी जीत

प्रतियोगिता का समापन समारोह प्राचार्य अनीता यादव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सभापति सरोज अग्रवाल थी। विशिष्ट अतिथि पूर्व प्राचार्य जय कुमार जैन रहे। आयोजन सचिव मनोज टटवाल ने प्रतियोगिता का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सहसचिव नरेश कुमार ने आभार जताया। संचालन हेमलता टांक ने किया। कार्यक्रम के अंत में विजेता खिलाडियों एवं शारीरिक शिक्षको को पुरस्कार प्रदान कर नवाजा गया। खेल प्रभारी प्रो. दिनेश कुमार वर्मा व सहप्रभारी प्रो. दिलीप कुमार राठौड ने आभार जताया।