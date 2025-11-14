अटरू ने 3-1 से दर्ज की खिताबी जीत

बूंदी पीजी कॉलेज में आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देते अतिथि।
बूंदी. राजकीय महाविद्यालय में कोटा विश्वविद्यालय की और से आयोजित दो दिवसीय अंतर महाविद्यालय (पुरूष वर्ग) वॉलीबॉल प्रतियोगिता गुरूवार को सपन्न हुई। प्रतियोगिता में कोटा विश्वविद्यालय से संबद्ध 10 महाविद्यालयों ने भाग लिया। रोमांचक मुकाबले में अटरू ने शानदार खेल दिखाते हुए मुकाबला 3-1 से जीता।
इससे पूर्व 4 टीमे राजकीय महाविद्यालय बूंदी, अटरू, एपीटीटी कॉलेज सुरोठ करोली एवं कला कॉलेज कोटा ने सेमीफाइनल में स्थान बनाया। जिसमें मैचों में अटरू ने बूंदी एवं सुरोठ ने कला कोटा को हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाईनल मुकाबला केशव विद्या पीठ अटरू एवं एपीटीटी कॉलेज सुरोठ के मध्य बेस्ट ऑफ फाईव प्रदर्शन के आधार पर हुआ। इस रोमांचक मुकाबले में अटरू ने शानदार खेल प्रदर्शित करते हुए मुकाबला 3-1 से जीता।
प्रतियोगिता का समापन समारोह प्राचार्य अनीता यादव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सभापति सरोज अग्रवाल थी। विशिष्ट अतिथि पूर्व प्राचार्य जय कुमार जैन रहे। आयोजन सचिव मनोज टटवाल ने प्रतियोगिता का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सहसचिव नरेश कुमार ने आभार जताया। संचालन हेमलता टांक ने किया। कार्यक्रम के अंत में विजेता खिलाडियों एवं शारीरिक शिक्षको को पुरस्कार प्रदान कर नवाजा गया। खेल प्रभारी प्रो. दिनेश कुमार वर्मा व सहप्रभारी प्रो. दिलीप कुमार राठौड ने आभार जताया।
बड़ी खबरेंView All
बूंदी
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग