एटीएम तोडऩे का प्रयास, अलार्म बजने से बचे सवा पांच लाख रुपए

बूंदी. शहर के चितौड़ रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को गुरुवार तडक़े तोडऩे का प्रयास किया गया, लेकिन चोर सफल नहीं हो सके। आवाजाही शुरू होने व बैंक में अलार्म बजने से लाखों रुपए चोरी होने से बच गए। हालांकि चोर एटीएम को क्षतिग्रस्त कर गए और भाग निकले। सीसीटीवी कैमरे में दो संदिग्ध युवक नजर आ रहे है, जिसकी पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है।

जानकारी अनुसार सुबह के करीब 4 बजे दो संदिग्ध युवक बैक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में घुसे ओर अंदर से शटर लगा लिया और एटीएम से पैसे निकालने के लिए तोडफ़ोड शुरू की। अचानक गाडिय़ों की आवाजाही शुरू होने व ऑनलाइन सर्विसलेंन होने से बैंक कर्मचारियों ने एटीएम में हलचल होने पर पुलिस कंट्रोल रूम सूचना दी। तभी उधर से गुजर रही गश्ती टीम को एटीएम का गेट खुला हुआ मिला, तो अंदर जाकर देखा तो एटीएम के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त कर रखा था। हालांकि चोर रुपए ले जाने में असफल रहे। एटीएम के अंदर जाकर पुलिस ने जांच की। संदिग्ध युवक ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। सुबह बैंक के अधिकारी व कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एटीएम में लगा सीसीटीवी कैमरा खंगाला, जिसमें दो संदिग्ध युवक एटीएम के साथ छेड़छाड़ करते हुए नजर आए। एमओबी बुलाकर साक्ष्य जुटाए। कार्यवाहक थाना प्रभारी अवधेश ङ्क्षसह ने बताया कि बैंक मैनेजर पवन कुमार की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।