एटीएम तोडऩे का प्रयास, अलार्म बजने से बचे सवा पांच लाख रुपए

बूंदी. आरोपियों द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया एटीएम।
बूंदी. शहर के चितौड़ रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को गुरुवार तडक़े तोडऩे का प्रयास किया गया, लेकिन चोर सफल नहीं हो सके। आवाजाही शुरू होने व बैंक में अलार्म बजने से लाखों रुपए चोरी होने से बच गए। हालांकि चोर एटीएम को क्षतिग्रस्त कर गए और भाग निकले। सीसीटीवी कैमरे में दो संदिग्ध युवक नजर आ रहे है, जिसकी पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है।
जानकारी अनुसार सुबह के करीब 4 बजे दो संदिग्ध युवक बैक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में घुसे ओर अंदर से शटर लगा लिया और एटीएम से पैसे निकालने के लिए तोडफ़ोड शुरू की। अचानक गाडिय़ों की आवाजाही शुरू होने व ऑनलाइन सर्विसलेंन होने से बैंक कर्मचारियों ने एटीएम में हलचल होने पर पुलिस कंट्रोल रूम सूचना दी। तभी उधर से गुजर रही गश्ती टीम को एटीएम का गेट खुला हुआ मिला, तो अंदर जाकर देखा तो एटीएम के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त कर रखा था। हालांकि चोर रुपए ले जाने में असफल रहे। एटीएम के अंदर जाकर पुलिस ने जांच की। संदिग्ध युवक ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। सुबह बैंक के अधिकारी व कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एटीएम में लगा सीसीटीवी कैमरा खंगाला, जिसमें दो संदिग्ध युवक एटीएम के साथ छेड़छाड़ करते हुए नजर आए। एमओबी बुलाकर साक्ष्य जुटाए। कार्यवाहक थाना प्रभारी अवधेश ङ्क्षसह ने बताया कि बैंक मैनेजर पवन कुमार की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
गाड़ी में भराया पेट्रोल, पहले की रैंकी
एटीएम में नजर आए दो संदिग्ध युवक ने वारदात को अंजाम देने से पहले रैकी की। वो लंकागेट के बाहर भी रूके, लेकिन यहां हलचल ज्यादा होने से वो चितौड़ रोड की तरफ बढ़े तो उन्हें यहां सुनसान नजर आए बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में घुस गए। यहां एटीएम को क्षतिग्रस्त करने के बाद वो गाड़ी लेकर हाइवे की तरफ निकल गए। रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल भराया। उसके बाद आगे की तरफ निकल गए। संदिग्ध युवकों के पास बिना नंबर की बाइक थी।
एटीएम की सुरक्षा पर सवाल ?
एटीएम में पांच लाख 30 हजार 700 रुपए थे। गनीमत रही की चोर एटीएम को तोडऩे में कामयाब नहीं हुए। ऐसे में राशि चोरी होने से बच गई। नवंबर को बैंक कर्मचारियों ने यह राशि एटीएम में डाली दी थी। उसके बाद कोई पैसा नहीं डाला।हालांकि इस घटना से एक बार फिर एटीएम की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए है। एटीएम में गार्ड नहीं था। ऐसे में बैंक अधिकारियों ने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि एटीएम की व्यवस्था 24 घंटे ऑनलाइन सर्विसलेन में रहती है। ऐसे में कोई हलचल होने से सीधा इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी जाती है।
