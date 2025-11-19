जर्जर हुई सड़कों से आवागमन हुआ मुश्किल

देई. कस्बे में स्थित नसियां कॉलोनी में जर्जर हुई सड़कों के कारण लोगों का आवागमन मुश्किल भरा हो गया है। कॉलोनीवासी मुकेश जैन ने बताया कि पशु चिकित्सालय के सामने से कॉलोनी में प्रवेश करने वाली गली में पानी व कीचड़ जमा रहता है। वहीं सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय के पास से आने वाली गली में पुरानी पट्टी की सड़क पर कई पट्टी टूटने से आए दिन वाहन चालक चोटिल होकर गिर रहे है। कॉलोनी में सीसी सड़क बने हुए काफी समय होने से जर्जर अवस्था में है ऐसे में नगरपालिका से नई सड़क बनाने की मांग की है, जिससे कॉलोनीवासियों को आवागमन में समस्या का सामना नहीं करना पड़े।