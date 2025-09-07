बाछोला में बंजारा समाज का हुक्का पानी किया बंद

नैनवां. उपखण्ड के बाछोला गांव में दो दिन पूर्व तेजाजी के मेले में हुए झगड़े के मामले में गांव के लोगों व बंजारा समाज के बीच विवाद शनिवार को प्रशासन के सामने आ गया। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। सुबह बंजारा समाज द्वारा दिए ज्ञापन में बाछोला गांव के लोगों पर उनका सभी तरह से बहिष्कार करने का आरोप लगाया है तो शाम को बाछोला गांव के लोगों द्वारा दिए ज्ञापन में बंजारा समाज के कुछ युवकों पर तेजाजी मेले में तेजाजी के स्थान पर उत्पात मचाने का आरोप लगाया।

शनिवार सुबह बंजारा समाज के लोगों ने बाछोला गांव के लोगों पर उनके समाज का बहिष्कार करने का आरोप लगाकर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर कार्यालय के बाहर स्टेट हाइवे-34 पर जाम लगा दिया। बहिष्कार करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर बंजारा समाज के दो सौ से अधिक लोग नैनवां पहुंचे। पहले थानाधिकारी को ज्ञापन दिया। उसके बाद उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन देने पहुंचे। शनिवार को अवकाश होने से कार्यालय बंद होने से एक घण्टे तक कोई भी अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा तो बंजारा समाज के लोगों ने उपखण्ड अधिकारी कार्यालय परिसर से बाहर निकलकर स्टेट हाइवे 34 पर चक्काजाम कर दिया। जाम की सूचना पर थानाधिकारी कमलेश शर्मा मय जाप्ते के मौके पर पहुंचे और समाज को लोगों को समझा कर जाम को हटवाया। तहसीलदार रामराय मीणा उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन लिया।

इधर शाम चार बजे बाछोला गांव के भी करीब चार सौ से अधिक लोग नैनवां पहुंचे। तेजाजी मेले में बंजारा समाज के लोगों पर उत्पात मचाने का आरोप लगाकर उत्पात मचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर पहले नैनवां थाने पर प्रदर्शन किया। उसके बाद उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन दिया।