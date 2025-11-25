दो वर्ष में भी नहीं मिले बसोली रेंज कार्यालय को कर्मचारी

कार्य नहीं हुआ शुरू

वन विभाग के अधिकारियों ने दो वर्ष पूर्व दुर्वासा महादेव के पास दो वॉच टावर, कालदां क्षेत्र में दो वॉच टावर बनाने के प्रस्ताव भिजवाए गए थे, जिससे जहां पर वन्य जीवों व गैर वानिकी गतिविधियों के साथ अवैध परिवहन पर नजर रहेगी। डाटुंदा माता के पास एक चेक पोस्ट का भी निर्माण करवाया जाना था, बैरियर लगाकर वाहनों की चेकिंग की जानी थी, लेकिन ये कार्य भी शुरू नहीं हुए। आने वाले समय में कालदां के जंगलों में फिर से बाघों की दहाड़ सुनाई देगी। यह क्षेत्र बाघो के लिए अनुकूल है, जो क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इन कार्यों के होने से क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं को इको टूरिज्म के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तथा होटल, जिप्सी सहित इको टूरिज्म से जुड़े नए व्यवसाय भी बन पाएंगे।