इंडोर स्टेडियम व इंद्रगढ़ वृहद पेयजल परियोजना का लोकार्पण करेंगे बिरला

बूंदी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मंगलवार व बुधवार को जिले के प्रवास पर रहेंगे। जहां बिरला खेल संकुल परिसर में बने अत्याधुनिक मल्टीपरपज इंडोर स्टेडियम व इंद्रगढ़ वृहद पेयजल परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत रेट्रोफिटिंग ऑफ चाकन बांध से इंद्रगढ़ वृहद पेयजल परियोजना आमजन को समर्पित होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बुधवार को इस परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इसके शुरू होने से जिले की इंद्रगढ़ तहसील के दो कस्बों, इंद्रगढ़ और सुमेरगंजमंडी सहित 49 गांवों को आजादी के बाद पहली बार सतही स्त्रोत से शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। परियोजना की लागत 48.43 करोड़ रुपए आई है। वर्तमान में 5,548 घर-घर जल कनेक्शन जारी हो चुके हैं। लंबे समय से पेयजल संकट झेल रहे इंद्रगढ़ और आसपास के गांवों के लिए यह योजना जीवनदायिनी साबित होगी। परियोजना के अंतर्गत 1.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला जल शोधन संयंत्र स्थापित किया गया

है। गुढ़ा और सुमेरगंजमंडी में स्वच्छ जलाशय और पंपहाउस का निर्माण पूरा हो चुका है। साथ ही 6 उच्च जलाशय भी तैयार हो गए हैं। कुल 154.57 किलोमीटर पाइपलाइन में से 152.15 किलोमीटर बिछाई जा चुकी है।