Bundi : फसल खराबे में गड़बड़झाला, कृषि विभाग ने माना 67 प्रतिशत, बीमा कम्पनी बता रही सात

जरखोदा के ही किसान हरिमोहन धाकड़ ने बताया कि उसके पिता के खातेदारी की 2.26 हेक्टेयर में उड़द की फसल में मौके पर 70 प्रतिशत खराबा व 1.14 हेक्टेयर सोयाबीन की फसल में 65 प्रतिशत खराबा दर्शाया था। जबकि फसल बीमा कम्पनी ने पोर्टल पर उड़द की फसल में 6.6 प्रतिशत व सोयाबीन की फसल में मात्र 4.5 प्रतिशत ही खराबा दर्शाया है।गुरजनिया गांव के किसान मायाराम मीणा ने बताया कि उसकी एक हेक्टेयर में उड़द की फसल में मौके पर 50 प्रतिशत खराबा बताया था। जबकि बीमा कम्पनी ने 9.72 प्रतिशत ही खराबा दर्शाया है।