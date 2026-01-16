Bundi : सौ में से 57 वाहन चालकों की आंखों में मिली खराबी

नेत्र परीक्षण में सौ वाहन चालकों के आंखों की जांंची गई, जिसमें 57 की आंखों में खराबी पाई गई। नेत्र परीक्षण शिविर में मुफ्त आई ड्राप बांटे गए है। जिला परिवहन अधिकारी सौम्या शर्मा ने कैंप में उपस्थित वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया और उन्हें ड्यूटी के साथ साथ पर्याप्त नींद लेने के लिए भी प्रेरित किया। सड़क सुरक्षा नेत्र शिविर की क्रियान्वयन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओ पी सामर द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य निम्न दृष्टि दोष की वजह से होने वाली दुर्घटना को रोकना है।