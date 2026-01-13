Bundi : जैन मंदिर में अष्टधातु की प्रतिमा व चांदी के गहने चुराए

हिण्डोली थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि देर रात एक बजे कुछ व्यक्ति मन्दिर की दीवार को फांदकर अन्दर घुसे एवं मैन गेट का ताला तोडकर मन्दिर में घुस गए और मन्दिर में रखी हुई शान्तिनाथ भगवान की अष्ठ धातु की प्रतिमा, चांदी के दो पंच मेरू (10) सेट, छत्र, अष्ट प्रतिहायें, सिंघासन, चांदी के अन्य सामान व वस्तुएं चुराकर ले गए। सुबह जब मन्दिर में दर्शनार्थ रमेश चन्द जैन निवासी बडानयागांव करने गया तो पता चला कि वेदी पर प्रतिमा नहीं है। एवं आस पास सभी प्रतिमाएं इधर उधर बिखरी हुई मिली।