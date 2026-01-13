Bundi : जैन मंदिर में अष्टधातु की प्रतिमा व चांदी के गहने चुराए

हिण्डोली. प्रतिमाओं के आगे से चोरी गए चांदी के पात्र।
हिण्डोली. थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ानया गांव में पार्श्वनाथ जैन मन्दिर में रविवार रात को एक बजे अज्ञात चोर मंदिर में घुसकर वहां रखे शान्तिनाथ भगवान की अष्टधातु प्रतिमा व चांदी के छत्र व अन्य गहने चुराकर ले गए, जिसकी जानकारी जैन समाज के लोगों को मिली तो रोष व्याप्त हो गया।
हिण्डोली थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि देर रात एक बजे कुछ व्यक्ति मन्दिर की दीवार को फांदकर अन्दर घुसे एवं मैन गेट का ताला तोडकर मन्दिर में घुस गए और मन्दिर में रखी हुई शान्तिनाथ भगवान की अष्ठ धातु की प्रतिमा, चांदी के दो पंच मेरू (10) सेट, छत्र, अष्ट प्रतिहायें, सिंघासन, चांदी के अन्य सामान व वस्तुएं चुराकर ले गए। सुबह जब मन्दिर में दर्शनार्थ रमेश चन्द जैन निवासी बडानयागांव करने गया तो पता चला कि वेदी पर प्रतिमा नहीं है। एवं आस पास सभी प्रतिमाएं इधर उधर बिखरी हुई मिली।
बाद में उसने समाज के लोगों को सूचना देकर बुलाया गया एवं उन्होंने चोरी की शंका होने पर सीसीटीवी. फुटेज खंगाले तो दो अज्ञात व्यक्ति चोरी करते हुए नजर आए। वारदात की सूचना हिण्डोली पुलिस को दी, जिस पर पुलिस उपाधीक्षक अजीत मेघवंशी, थाना प्रभारी मुकेश यादव मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। जहां पर मंदिर परिसर में हुई घटना को देखने के बाद आसपास स्थल देखा। उसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा भी मौके पर पहुंची। मौके पर एफएसएल की टीम भी पहुंची और साक्ष्य जुटाए।
फुटेज में नजर आया
मंदिर में स्थित सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो एक युवक नजर आया। फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
एसपी भी पहुंचे
जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने भी जैन मंदिर में हुई चोरी का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मौके का जायजा लिया उसके बाद मौके पर एमओबी व डीएसटी टीम भी पहुंची।
जैन समाज ने बंद रखे प्रतिष्ठान
सुबह जैन मंदिर में हुई चोरी के बाद लोगों में रोष व्याप्त हो गया। सुबह से ही दुकानें नहीं खोली। दोपहर को काफी संख्या में जैन समाज के लोग थाने में पहुंचे एवं चोरों के खिलाफ रिपोर्ट सौंपी।
टीमों का गठन कर चोरों की तलाशी शुरू कर दी गई है। साथ में सीसीटीवी फुटेज से भी चोरों की तलाशी शुरू की है।
मुकेश यादव, थाना प्रभारी हिण्डोली।
