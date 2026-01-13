13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : जैन मंदिर में अष्टधातु की प्रतिमा व चांदी के गहने चुराए

थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ानया गांव में पार्श्वनाथ जैन मन्दिर में रविवार रात को एक बजे अज्ञात चोर मंदिर में घुसकर वहां रखे शान्तिनाथ भगवान की अष्टधातु प्रतिमा व चांदी के छत्र व अन्य गहने चुराकर ले गए, जिसकी जानकारी जैन समाज के लोगों को मिली तो रोष व्याप्त हो गया।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Jan 13, 2026

जैन मंदिर में अष्टधातु की प्रतिमा व चांदी के गहने चुराए

हिण्डोली. प्रतिमाओं के आगे से चोरी गए चांदी के पात्र।

हिण्डोली. थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ानया गांव में पार्श्वनाथ जैन मन्दिर में रविवार रात को एक बजे अज्ञात चोर मंदिर में घुसकर वहां रखे शान्तिनाथ भगवान की अष्टधातु प्रतिमा व चांदी के छत्र व अन्य गहने चुराकर ले गए, जिसकी जानकारी जैन समाज के लोगों को मिली तो रोष व्याप्त हो गया।

हिण्डोली थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि देर रात एक बजे कुछ व्यक्ति मन्दिर की दीवार को फांदकर अन्दर घुसे एवं मैन गेट का ताला तोडकर मन्दिर में घुस गए और मन्दिर में रखी हुई शान्तिनाथ भगवान की अष्ठ धातु की प्रतिमा, चांदी के दो पंच मेरू (10) सेट, छत्र, अष्ट प्रतिहायें, सिंघासन, चांदी के अन्य सामान व वस्तुएं चुराकर ले गए। सुबह जब मन्दिर में दर्शनार्थ रमेश चन्द जैन निवासी बडानयागांव करने गया तो पता चला कि वेदी पर प्रतिमा नहीं है। एवं आस पास सभी प्रतिमाएं इधर उधर बिखरी हुई मिली।

बाद में उसने समाज के लोगों को सूचना देकर बुलाया गया एवं उन्होंने चोरी की शंका होने पर सीसीटीवी. फुटेज खंगाले तो दो अज्ञात व्यक्ति चोरी करते हुए नजर आए। वारदात की सूचना हिण्डोली पुलिस को दी, जिस पर पुलिस उपाधीक्षक अजीत मेघवंशी, थाना प्रभारी मुकेश यादव मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। जहां पर मंदिर परिसर में हुई घटना को देखने के बाद आसपास स्थल देखा। उसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा भी मौके पर पहुंची। मौके पर एफएसएल की टीम भी पहुंची और साक्ष्य जुटाए।

फुटेज में नजर आया
मंदिर में स्थित सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो एक युवक नजर आया। फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

एसपी भी पहुंचे
जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने भी जैन मंदिर में हुई चोरी का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मौके का जायजा लिया उसके बाद मौके पर एमओबी व डीएसटी टीम भी पहुंची।

जैन समाज ने बंद रखे प्रतिष्ठान
सुबह जैन मंदिर में हुई चोरी के बाद लोगों में रोष व्याप्त हो गया। सुबह से ही दुकानें नहीं खोली। दोपहर को काफी संख्या में जैन समाज के लोग थाने में पहुंचे एवं चोरों के खिलाफ रिपोर्ट सौंपी।

टीमों का गठन कर चोरों की तलाशी शुरू कर दी गई है। साथ में सीसीटीवी फुटेज से भी चोरों की तलाशी शुरू की है।
मुकेश यादव, थाना प्रभारी हिण्डोली।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Jan 2026 12:08 pm

Published on:

13 Jan 2026 12:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : जैन मंदिर में अष्टधातु की प्रतिमा व चांदी के गहने चुराए

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi : थाने के सामने किया प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग

देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ सडक़ पर उतरे हिन्दू संगठन
बूंदी

अशोक नगर में सैकड़ों बीघा भूमि पर भरता है पानी

एक दशक बाद भी नहीं हो पाया बारिश के पानी की निकासी का समाधान
बूंदी

सीपेज पानी की निकासी नहीं होने से फैल रही दुर्गंध, भवन को पहुंच रहा नुकसान

Bundi : कीचड़ और गंदगी से भरा राजकीय विद्यालय परिसर
बूंदी

कोई हजारों रुपए किराया दे चुका, तो कोई ब्याज दे रहा

Bundi : पीएम आवास की दूसरी किस्त अटकी, अधूरे मकानों ने बढ़ाया दर्द
बूंदी

Bundi : मकर संक्रांति में दो दिन शेष: देशभक्ति व अन्य थीम पर आई पतंगें

ऑपरेशन सिंदूर के रंग में सजेगा आसमां, कर्नल सोफिया और नरेन्द मोदी आएंगे नजर
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.