बूंदी

Bundi : पापड़ी ओवर ब्रिज कर रहा कम्पन, ग्रामीणों में डर का बना माहौल

क्षेत्र में दिल्ली मुंबई रेलवे मार्ग पर कोटा दौसा मेगा हाइवे सडक़ पर पापड़ी गांव के समीप बने ओवर ब्रिज पर वाहनों का आवागमन शुरू होने के एक सालभर के भीतर ही क्षतिग्रस्त हो गया है।

बूंदी

image

pankaj joshi

Jan 16, 2026

Bundi : पापड़ी ओवर ब्रिज कर रहा कम्पन, ग्रामीणों में डर का बना माहौल

लबान. ओवरब्रिज की सडक़ पर निकले लोहे के सरिए

लबान. क्षेत्र में दिल्ली मुंबई रेलवे मार्ग पर कोटा दौसा मेगा हाइवे सड़क पर पापड़ी गांव के समीप बने ओवर ब्रिज पर वाहनों का आवागमन शुरू होने के एक सालभर के भीतर ही क्षतिग्रस्त हो गया है। रेल लाइन के ऊपर की गई सीसी में गड्ढे होने से ब्रिज की सतह से लोहे के सरिया बाहर आ गए हैं।

वहीं डामर भी उखड़ कर गड्ढों में तब्दील हो गया है एक्सप्रेस वे के भारी वाहनों की आवाजाही से ब्रिज में कंपन हो रहा है। दरारें और टूट फुट से ग्रामीणों में डर का माहौल है। जिला परिषद सदस्य केसी वर्मा व सहकारी अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि रोजाना इस ब्रिज से हजारों की संख्या में वाहन गुजरते है। ऐसे में ब्रिज के क्षतिग्रस्त होने से हादसे का अंदेशा बना रहता है। खरायता सरपंच बद्री लाल मीणा व लबान सरपंच बुध्दि प्रकाश मीणा ने बताया अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के भारी वाहनों की आवाजाही भी इसी ओवरब्रिज से हो रही है।

तेज रफ्तार में वाहन ब्रिज पर चढ़ते हैं। इससे कमजोर हिस्सों को नुकसान हो रहा है। ब्रिज की एप्रोच सड़कें गहरे गड्ढों से भरी है। दुपहिया वाहन चालक रोज गिरने से बचते हैं। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को जानकारी दी, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह ओवरब्रिज 2012 में स्वीकृत हुआ था।

निर्माण 2018 में शुरू हुआ। 2025 की शुरुआत में इसे आवागमन के लिए खोला गया, लेकिन 6 माह में क्षतिग्रस्त होना शुरू हो गया था, जो अब जर्जर अवस्था मेंं पहुंच चुका है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन पीडब्ल्यूडी और रेलवे विभाग से समस्या के समाधान की मांग की है।

एक्सप्रेस वे के वाहनों से लगता है जाम
लबान निवासी रामावतार मीणा व गुहाटा निवासी रामहेत मीणा ने बताया कि ब्रिज की एल आकार की डिजाइन ही पूर्ण घुमावों के कारण हमेशा हादसे का अंदेशा बना रहता है, क्योकि बड़े लोडिंग वाहन मेगा हाइवे की क्षमता अनुसार निर्मित इस पुल पर घूम नहीं पाते और अक्सर जाम लग जाता है, जिससे वाहनों की कतार लग जाती है।

एक्सप्रेस वे के ट्रैफिक को मेगा हाइवे से डायवर्ट करने के लिए उच्चाधिकारियों को लिखा जा चुका है। जल्द ही समाधान की उम्मीद है।
राहुल पाटील, मैनेजर, रिडकोर, मेगा हाइवे

उच्च स्तर पर अधिकारियों को समस्या की गम्भीरता से अवगत करवा रखा है। एक्सप्रेस के ट्रैफिक को डायवर्ट करने पर ही समस्या का समाधान होगा। ओवरब्रिज की समय समय पर मरम्मत करवाई जाती है।
एस के सिंघल, अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लाखेरी

समस्या के स्थायी समाधान के लिए एक्सप्रेस के दूसरे खण्ड के अधूरे निर्माण को त्वरित गति करवाया जा रहा है। मार्च माह तक लबान से सवाईमाधोपुर के बीच एक्सप्रेस पर वाहनों का आवागमन शुरू करने के प्रयास है।
संजीव अग्रवाल, प्रोजेक्ट मैनेजर, एक्सप्रेस वे एनएचएआई

