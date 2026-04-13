Bundi : लबालब होने के बाद भी नौ वर्ष से बिना सिंचाई सूख रहा बांध

हिण्डोली. क्षेत्र के ग्राम सथूर के निकट चन्द्रभागा लघु सिंचाई परियोजना में नौ वर्ष बाद भी पानी का ठहराव नहीं होने से गर्मी में पानी सूख जाता है। बांध के पानी को रोकने के लिए जलसंसाधन विभाग द्वारा कई जतन किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली।

जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 में बने सथूर लघु सिंचाई परियोजना का कार्य पूर्ण हो गया था। उसके बाद सथूर, बड़ौदिया व ठीकरदा के सैकड़ों किसानों की हजारों बीघा भूमि सिंचित होनी थी, लेकिन उस समय किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया, जब पहली बार लबालब भरे बांध का पानी तीन माह बाद ही रीत गया। उसके बाद जलसंसाधन विभाग के अभियंताओं ने सथूर बांध के उपचार के प्रस्ताव तैयार कर जयपुर से भू जल संरक्षण विभाग की टीम बुलाई। उन्होंने दो वर्ष तक बांध का उपचार किया गया। सर्वे टीम ने बताया कि बांध के पेटे पर गोल पत्थर होने से पानी का ठहराव में परेशानी होती है।दो तीन साल बाद सिल्ट जमा होने पर पानी का ठहराव होगा,लेकिन 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी बांध अपना पानी पूरा पी जाता है।