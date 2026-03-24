Bundi : कृषि उपज मंडी के पास राशि उपलब्ध, निर्माण की स्वीकृति नहीं दे रहा कृषि विपणन बोर्ड

नैनवां गौण मंडी में व्यापार चालू करवाने के लिए गौण मंडी यार्ड के प्रवेश द्वार के सामने मुख्य सडक़ का कार्य, मुख्य सडक़ के समीप वाले दो नीलामी प्लेटफार्म निर्माण कार्य (साइज 180 गुणा 80 वर्ग फीट), दोनों नीलामी प्लेटफार्म के चारों ओर सडक़ निर्माण कार्य, गौण मंडी यार्ड में टॉयलेट ब्लॉक निर्माण कार्य, प्रकाश व्यवस्था हेतु हाई मास्ट लाइट कार्य, कार्यालय भवन का निर्माण कार्य (दो रूम सेट) निर्माण के लिए प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति मांग रखी है। कृषि उपज समिति ने 31 जनवरी को ही प्रस्ताव भेज दिया था। उसके बाद फिर 5 मार्च को स्मरण पत्र भी भेजा है, लेकिन कृषि विपणन निदेशालय ने स्मरण पत्र को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया।