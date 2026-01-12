12 जनवरी 2026,

सोमवार

बूंदी

Bundi : कीचड़ और गंदगी से भरा राजकीय विद्यालय परिसर

शहर में मेला ग्राउंड पर स्थित राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में बरसाती पानी की निकासी नहीं होने और आसपास के मकानों का गंदा पानी परिसर में आने से विद्यालय भवन गंदगी का पर्याय बना हुआ है।

बूंदी

image

pankaj joshi

Jan 12, 2026

Bundi : कीचड़ और गंदगी से भरा राजकीय विद्यालय परिसर

कापरेन. मेला ग्राउंड में राजकीय बालिका विद्यालय परिसर में भरा गंदा पानी व फैली गंदगी।

कापरेन. शहर में मेला ग्राउंड पर स्थित राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में बरसाती पानी की निकासी नहीं होने और आसपास के मकानों का गंदा पानी परिसर में आने से विद्यालय भवन गंदगी का पर्याय बना हुआ है। विद्यालय परिसर में कूड़ा करकट और मकानों के सीपेज व्यर्थ पानी से भरा हुआ है, जिससे विद्यालय में आने वाली बालिकाओं, शिक्षकों को गंदगी का सामना करना पड़ रहा है।वहीं विद्यालय परिसर में एक आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित हो रहा है।

आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले नन्हें बालको को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय के वरिष्ठ शारिरिक शिक्षक विनोद मीणा ने बताया कि तेजाजी मेला ग्राउंड स्थित राजकीय विद्यालय भवन के पीछे की ओर पानी निकासी के लिए सीपेज ड्रेन बनी हुई थी, जिसे पालिका प्रशासन द्वारा करीब छह साल पहले बन्द कर दिया गया है,

जिससे आसपास के मकानों का सीपेज व्यर्थ गंदा पानी और बरसात का पानी अवरुद्ध सीपेज ड्रेन में भर जाने से विद्यालय की चारदीवारी से निकलकर विद्यालय परिसर में भर जाता है। विद्यालय मैदान में भरे पानी की निकासी नहीं होने से गंदगी फैल रही है। वहीं विद्यालय में लगे हैंडपंप अनुपयोगी हो गया है। विद्यालय के सुविधा घरों के आसपास भी गंदा पानी भरा रहता है। बालिकाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

मकानों में आने लगी है दरारें
विद्यालय भवन के निकट रहने वाले लोगों का कहना है कि नगरपालिका द्वारा बन्द की गई सीपेज ड्रेन के पानी की निकासी अन्यत्र नहीं की जाने और बन्द की गई सीपेज ड्रेन में मिट्टी नहीं भरवाए जाने से मकानों में सीलन आ रही है और मकानों में दरारें आने लगी है, जिसके चलते मकानो को नुकसान की आशंका बनी रहती है। विद्यालय के वरिष्ठ शारिरिक शिक्षक विनोद कुमार मीणा ने बताया कि नगरपालिका प्रशासन को कई बार अवगत कराया जाने के बावजूद विद्यालय परिसर से पानी निकासी का कोई समाधान नहीं हुआ है।

Published on:

12 Jan 2026 05:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : कीचड़ और गंदगी से भरा राजकीय विद्यालय परिसर

