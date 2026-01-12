Bundi : कीचड़ और गंदगी से भरा राजकीय विद्यालय परिसर

मकानों में आने लगी है दरारें

विद्यालय भवन के निकट रहने वाले लोगों का कहना है कि नगरपालिका द्वारा बन्द की गई सीपेज ड्रेन के पानी की निकासी अन्यत्र नहीं की जाने और बन्द की गई सीपेज ड्रेन में मिट्टी नहीं भरवाए जाने से मकानों में सीलन आ रही है और मकानों में दरारें आने लगी है, जिसके चलते मकानो को नुकसान की आशंका बनी रहती है। विद्यालय के वरिष्ठ शारिरिक शिक्षक विनोद कुमार मीणा ने बताया कि नगरपालिका प्रशासन को कई बार अवगत कराया जाने के बावजूद विद्यालय परिसर से पानी निकासी का कोई समाधान नहीं हुआ है।