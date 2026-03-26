Rajasthan: मटकी बेचने वाले को आयकर विभाग ने थमाया 9 करोड़ का नोटिस, सदमे में परिवार

विष्णु ने बताया उन्हें 11 मार्च 2025 को आयकर विभाग, बूंदी का नोटिस प्राप्त हुआ था, जिसमें बताया सुरेन्द्र सिंह बाबेल नामक व्यक्ति से 10 करोड़ 61 लाख 83 हजार रुपए का विक्रय लेनदेन वितीय वर्ष 2020-21 में किया जाना बताया गया है। जबकि वह इस नाम के व्यक्ति को नहीं जानता एवं ना ही ऐसे किसी व्यक्ति से कभी मिला है। विष्णु द्वारा जब आयकर विभाग, जीएसटी विभाग की वेबसाइट पर उक्त तथ्य को जांचा गया तो पता लगा कि 19 मार्च 2020 को गिरगांव मुंबई (महाराष्ट्र) में भूमिका ट्रेडिंग के नाम से एकल स्वामित्या फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया था।