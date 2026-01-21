बूंदी में बड़ा हादसा टला: पेट्रोल पंप के पास स्कूल वैन में लगी आग, 13 बच्चे बाल-बाल बचे

जानकारी के अनुसार वैन चालक सेंट पॉल स्कूल से बच्चों को लेकर निकला था। रणजीत टॉकीज के पास पेट्रोल भरवाने के बाद जैसे ही वाहन कुछ दूरी आगे बढ़ा, तभी वैन से अचानक धुआं उठने लगा और देखते ही देखते उसमें आग लग गई। वैन के अंदर सवार बच्चों को तत्काल बाहर निकाला गया। आग की चपेट में आने से वैन की सीटें और अंदरूनी हिस्सा आंशिक रूप से जल गया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी रमेश आर्य मय जाप्ता घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने सभी बच्चों को ऑटो की सहायता से सुरक्षित उनके घरों तक भिजवाया।