बूंदी में बड़ा हादसा टला: पेट्रोल पंप के पास स्कूल वैन में लगी आग, 13 बच्चे बाल-बाल बचे

बूंदी। शहर में बुधवार दोपहर रणजीत टॉकीज स्थित पेट्रोल पंप के पास एक स्कूल वैन में अचानक आग लग गई। वैन में निजी स्कूल के 13 बच्चे सवार थे। आग लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई । वैन में सवार बच्चे घबराकर चिल्लाने लगे। चालक और आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बच्चों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
जानकारी के अनुसार वैन चालक सेंट पॉल स्कूल से बच्चों को लेकर निकला था। रणजीत टॉकीज के पास पेट्रोल भरवाने के बाद जैसे ही वाहन कुछ दूरी आगे बढ़ा, तभी वैन से अचानक धुआं उठने लगा और देखते ही देखते उसमें आग लग गई। वैन के अंदर सवार बच्चों को तत्काल बाहर निकाला गया। आग की चपेट में आने से वैन की सीटें और अंदरूनी हिस्सा आंशिक रूप से जल गया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी रमेश आर्य मय जाप्ता घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने सभी बच्चों को ऑटो की सहायता से सुरक्षित उनके घरों तक भिजवाया।
पुलिस ने घटना के बाद स्कूल वैन को जब्त कर लिया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण वायरिंग में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, हालांकि अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। चालक को भी डिटेन कर पूछताछ की जा रही है।
थाना प्रभारी रमेश आर्य ने बताया कि घटना की जानकारी स्कूल प्रबंधन को दे दी गई है। वैन का फिटनेस, अग्नि सुरक्षा उपकरण और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
स्कूल की ओर से कोई वैन संचालित नहीं की जा रही है। इस संबंध में शिक्षा विभाग को पहले ही अवगत करा दिया गया है और लिखित में भी दिया हुआ है। अभिभावकों ने अपने स्तर पर बच्चों के आवागमन की व्यवस्था की होगी।
रोबिन जोन, प्रिंसिपल सेंट पॉल स्कूल बूंदी
विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ एक माह तक शहर में नियमों के विरुद्ध चलने वाली बाल वाहिनियों के चालान किए गए थे, लेकिन जुर्माना भरने के बाद वाहन फिर चलने लगते हैं। स्कूल संचालकों और अभिभावकों को जिम्मेदारी समझनी होगी। बच्चों को केवल सुरक्षित व नियमों के अनुरूप वाहनों से ही स्कूल भेजना चाहिए।
सौम्या शर्मा, जिला परिवहन अधिकारी बूंदी
