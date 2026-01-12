Bundi : पीएम आवास की दूसरी किस्त अटकी, अधूरे मकानों ने बढ़ाया दर्द

सुवासा पंचायत मुख्यालय पर पीएम आवास की दूसरी किस्त नहीं आने से अधूरे पड़े मकान
सुवासा. तालेड़ा उपखंड के सुवासा ग्राम पंचायत में 106 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए थे, जिसमें से छह पात्र लोगों के एक भी किस्त नहीं आई है। 66 मकान अधूरे पड़े हैं। और 20 लोगों की द्वितीय किस्त के लिए जीरो टेकिंग हो चुकी है। गरीब लोग आधे अधूरे मकान दूसरी किस्त की राह देख रहे हैं। दूसरी किस्त नहीं डलने की वजह से लोगों में रोष व्याप्त है।
क्योंकि उन लोगों के मकान 6 माह अधूरे पड़े हैं। इनके लिए कई बार लोगों ने शिकायत भी की। कई लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपे, बावजूद अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। भेरूलाल मेघवाल, लीलाबाई, संतोष मेघवाल ने बताया प्रधानमंत्री आवास की प्रथम किस्त आने पर पुराने कच्चे मकान को तोडकऱ डीपीसी लेवल तक मकान का निर्माण किया जा चुका है। अब 6 महीने से द्वितीय किस्त नहीं आने से मकान अधूरा पड़ा है।
किराए का मकान लेकर रहना पड़ रहा है। कई लोग किस्त नहीं आने से कडकड़ाती सर्दी में खुले में रहने को मजबूर है। कई लोगों ने कर्ज लेकर छत लेवल तक मकान का निर्माण कर लिया है लेकिन अब पैसा नहीं होने से छत का निर्माण अधूरा पड़ा है। कई बार सरपंच और विकास अधिकारी स्थानीय नेताओं को समस्या से अवगत कराने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रधानमंत्री आवास की किस्त डलवाने की मांग की है।
सभी लोगों के दस्तावेज तैयार करवा कर पंचायत समिति भेज दिए गए हैं। पैसा डालने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है। पंचायत में 106 मकान स्वीकृत हुए थे, जिसमें से 30 मकान पूर्ण हो चुके हैं। 66 मकान किस्त नहीं आने से अधूरे पड़े हैं।
6 मकानों की अभी तक एक भी किस्त नहीं आई है। वह कुछ लोगों ने अभी तक मकान का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है। प्रशासन को शीघ्र ही ग्रामीणों के खातों में द्वितीय किस्त डलवाने के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है किस्त डालने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है।
प्रियंका पुरी, प्रशासक, ग्राम पंचायत, सुवासा
हमारे यहां से कोई भी पैसा पेंडिंग नहीं है, जिनकी जीरो टेकिंग हमारे पास आती है। उसे हम जिला मुख्यालय पर भेज देते हैं। जैसे ही पैसा आएगा, लोगों के खातों में डाल दिया जाएगा।
नीता पारीक, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, तालेड़ा
