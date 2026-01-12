Bundi : पीएम आवास की दूसरी किस्त अटकी, अधूरे मकानों ने बढ़ाया दर्द

सभी लोगों के दस्तावेज तैयार करवा कर पंचायत समिति भेज दिए गए हैं। पैसा डालने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है। पंचायत में 106 मकान स्वीकृत हुए थे, जिसमें से 30 मकान पूर्ण हो चुके हैं। 66 मकान किस्त नहीं आने से अधूरे पड़े हैं।

6 मकानों की अभी तक एक भी किस्त नहीं आई है। वह कुछ लोगों ने अभी तक मकान का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है। प्रशासन को शीघ्र ही ग्रामीणों के खातों में द्वितीय किस्त डलवाने के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है किस्त डालने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है।

प्रियंका पुरी, प्रशासक, ग्राम पंचायत, सुवासा